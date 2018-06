Valinhos tem primeira morte por febre amarela e amplia vacinação

SÃO PAULO - A prefeitura de Valinhos, no interior de São Paulo, confirmou nesta segunda-feira, 19, a primeira morte por febre amarela silvestre no município. Rui Antônio Lona Milani, de 49 anos, morreu no último dia 2 de fevereiro na Santa Casa da cidade. Ele morava em uma propriedade no Parque das Colinas, mas também tinha outra chácara no bairro Alpinas, que fica na zona rural.

Segundo a prefeitura, esse foi o primeiro registro de morte por febre amarela em décadas no município. Porém, não é possível precisar desde quando, porque o sistema da saúde foi informatizado nos anos 2000.

Ao todo, Valinhos tem uma morte confirmada pela doença, uma morte suspeita e seis casos sob investigação. Todos aguardam resultado de exames que estão sendo realizados no Instituto Adolfo Lutz.

Diante da confirmação da primeira morte, a Secretaria da Saúde decidiu ampliar a vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Desde esta terça-feira, 20, a imunização passou a ser oferecida todos os dias nas unidades nos períodos da manhã e da tarde.

A prefeitura informou que a UBS do Reforma Agrária não está realizando vacinações temporariamente por problemas técnicos. Os moradores da região devem procurar a unidade do Macuco. Segundo a Vigilância Epidemiológica, 46 mil pessoas já se vacinaram no município desde o ano passado.

Onde se vacinar

UBS Reforma Agrária: Núcleo Reforma Agrária, s/nº. Telefone: 3881-2611

UBS Jardim Imperial: Rua Campinas, 633. Telefone: 3871-3131

UBS do Bom Retiro: Estrada dos Ortizes, 16. Telefone: 3871-5364

UBS Jardim Pinheiros: Rua Horácio Salles Cunha, 258. Telefone: 3871-2218

UBS Paraíso: Ruas das Acácias, s/n º. Telefone: 3869-3877/3829-6040

UBS Maracanã: Rua Pedro de Lucca, 285. Telefone: 3869-3377

UBS Macuco: Rua Valdemar Lazaretti, s/nº. Telefone: 3881-2336

UBS Central: Rua Silvio Concon, 78. Telefone: 3829-4278

UBS Centro de Saúde II: Avenida Brasil, 144. Telefone: 3829-5686.

UBS São Marcos: Rua Três, s/nº. Telefone: 3869-2002

UBS Jurema: Rua José Salles Pupo, 71. Telefone: 3869-3222

UBS São Bento: Rua Itajaí, 70. Telefone: 3869-9443

UBS Parque Portugal: R. Abrantes, 550. Telefone: 3849-3634