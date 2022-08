Varíola dos macacos: Anvisa alerta clínicas de reprodução assistida sobre riscos de contaminação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta segunda-feira, 22, nota técnica com orientações aos centros de reprodução humana assistida envolvendo a varíola dos macacos. Embora nenhum caso de transmissão do vírus por meio de células de embriões, sangue ou tecidos tenha sido confirmado, existe potencial, afirma a agência, para a transmissão por material biológico. A suspeita está baseada em estudos científicos limitados, ou seja, que estão disponíveis neste momento.

Por medida de precaução, a Anvisa recomenda que pessoas com sintomas da doença não doem embriões e gametas pelo período mínimo de 21 dias após o início dos sintomas e a cura total das lesões. Pacientes assintomáticos que tenham contato com pessoas com casos suspeitos ou confirmados devem evitar a doação também por 21 dias, a partir do último dia de exposição ao vírus.

"A nota técnica alerta os médicos, os responsáveis pelos centros de reprodução humana e os pacientes que observem sinais ou sintomas sugestivos da doença, ou mesmo se os pacientes tiveram contatos com pessoas ou animais doentes, para que possam realizar criteriosa avaliação de riscos e benefícios, considerando as possíveis complicações relacionadas à infecção com mokeypox (vírus da varíola) durante a gravidez", informa a Anvisa.