Varíola dos macacos: calendário de vacinação deve sair nesta semana

O Ministério da Saúde deverá saber nesta semana quando terá as primeiras vacinas disponíveis contra a varíola dos macacos (monkeypox). Segundo a representante da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) no Brasil, Socorro Gross, a fase de tratativas com o laboratório produtor da vacina terminaram, mas falta uma posição do laboratório sobre o calendário de entrega.

“Esperamos ter o calendário das vacinas nesta semana”, disse. “Não temos como apresentar um calendário (de entrega de vacina) neste momento. Sabemos que uma parte das vacinas vai chegar em breve. Esperamos que o fornecedor nos especifique quando poderemos transportar a vacina para o Brasil”, disse.

A aquisição dessas vacinas deve ser feita por meio da Opas, braço da Organização Mundial da Saúde (OMS) na América Latina, uma vez que o laboratório responsável por elas fica na Dinamarca e não tem representante no Brasil. Assim, o laboratório não pode solicitar o registro do imunizante junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e caso o país queira comprá-lo, a Opas deve intermediar a transação.

Conforme o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, as 50 mil doses solicitadas pelo Brasil, caso cheguem, irão para profissionais de saúde que lidam com materiais contaminados. A doença tem se espalhado mais rapidamente entre homens gays e bissexuais, mas especialistas alertam que outros grupos devem ser atingidos pelo vírus. / COM AGÊNCIA BRASIL