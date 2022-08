Varíola dos macacos: Como os EUA deixaram vencer 20 milhões de doses de vacina

Joseph Goldstein,, The New York Times

Menos de uma década atrás, os Estados Unidos tinham cerca de 20 milhões de doses de uma nova vacina contra a varíola – também eficaz contra a varíola dos macacos – em freezers em um estoque nacional.

Essas grandes quantidades da vacina, hoje conhecida como Jynneos, poderiam ter retardado a propagação da varíola dos macacos depois que ela surgiu nos Estados Unidos em meados de maio. Em vez disso, o suprimento, conhecido como Estoque Nacional Estratégico, tinha apenas 2,4 mil doses utilizáveis ​​naquele ponto, o suficiente para vacinar totalmente apenas 1.200 pessoas.

As demais doses haviam vencido.

Agora, cerca de 10 semanas após o surto, muitas pessoas de alto risco que desejam ser vacinadas não conseguiram encontrar uma dose, e podem levar meses até conseguir ter acesso a uma.

Só agora que a cadeia de eventos que levou o estoque de uma vacina, agora necessária, a diminuir para quase nada nos Estados está sendo revelada.

Em vários pontos, as autoridades federais optaram por não restabelecer rapidamente as doses à medida que venciam. Em vez disso, investiram dinheiro no desenvolvimento de uma versão liofilizada da vacina que aumentaria substancialmente sua vida útil de três anos.

À medida que a espera pela aprovação de uma vacina liofilizada pela Food and Drug Administration (FDA, uma agência reguladora dos Estados Unidos) se arrastava na última década, os Estados Unidos compraram grandes quantidades de vacina crua, que ainda não foi colocada em frascos.

A vacina bruta e inacabada permanece armazenada em grandes sacos plásticos nos arredores de Copenhague, na Dinamarca, na sede da pequena empresa de biotecnologia dinamarquesa Bavarian Nordic, que desenvolveu o Jynneos e continua sendo seu único produtor.

Por quase 20 anos, o governo dos EUA ajudou a financiar o desenvolvimento da vacina, ensaios clínicos e processo de fabricação da empresa, a um custo que ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em 2014 e está chegando a US$ 2 bilhões. Apesar disso, os Estados Unidos agora não conseguem obter doses suficientes para lançar rapidamente uma ampla campanha de vacinação para aqueles que correm maior risco: homens que fazem sexo com homens e, em particular, aqueles que têm múltiplos parceiros.

Uma razão para a redução de Jynneos nos EUA é que os funcionários federais que supervisionam o estoque de vacinas não viram a varíola dos macacos como um problema, ou pelo menos como um problema para eles. Eles estavam focados nos cenários mais perigosos e mortais, como um ataque bioterrorista envolvendo varíola ou antraz.

“Temos que nos preparar contra múltiplas ameaças com um orçamento limitado”, disse Gary Disbrow, diretor da Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Biomédico Avançado (traduzido da sigla Barda), a agência federal que apoiou o desenvolvimento de Jynneos e outros medicamentos e vacinas para proteção contra pandemias, bioterrorismo e outros perigos. “Nosso planejamento era para a varíola.”

Agora, a varíola dos macacos emergiu como uma séria ameaça à saúde pública. No final de julho, mais de 5 mil casos foram relatados nos Estados Unidos e quase 1,3 mil na cidade de Nova York.

“Fomos obrigados a ter vacinas para a varíola, com base em uma determinação de ameaça material que simplesmente não existia para a varíola, especificamente”, disse um porta-voz da Saúde e Serviços Humanos em comunicado. “Hoje, agora que estamos em modo de resposta para enfrentar uma ameaça à saúde pública, estamos trabalhando rapidamente para acelerar o número de doses disponíveis”.

A oferta limitada de Jynneos disponível mostra que é necessária uma nova abordagem para se preparar para ameaças biológicas e pandemias, disse um ex-funcionário federal, Dr. Ali S. Khan, que até 2014 dirigia o escritório dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças que gerenciava o estoque. “Quero que as pessoas saibam o quão ruim foi, dada a quantidade de dinheiro e recursos investidos nisso”, disse ele.

11 de setembro e temores de um ataque de bioterrorismo

Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e os subsequentes ataques com cartas de antraz, o governo dos EUA redobrou seus esforços para se preparar contra futuras ameaças. Um perigo claro era a varíola, com uma taxa de mortalidade de 30%. Embora tenha-se declarado que o vírus fora erradicado em 1980, existiam amostras de laboratório dele, e há muito havia a preocupação de que um país estrangeiro ou grupo terrorista pudesse transformá-lo em arma.

Nos anos seguintes, desde 11 de setembro, os Estados Unidos estocaram bem mais de 100 milhões de doses de vacinas contra a varíola – versões da vacina que erradicou o vírus. Com nomes como Dryvax e ACAM2000, eles usam um vírus vivo que se replica e pode ter efeitos colaterais perigosos, incluindo inflamação do coração em cerca de seis receptores em cada 1 mil. Espera-se que uma ou duas pessoas em cada milhão de vacinados morram.

Depois de 2001, os Estados Unidos procuraram uma vacina eficaz contra a varíola com menos efeitos colaterais. Em 2003, começou a injetar milhões de dólares na Bavarian Nordic, uma pequena empresa com uma nova e promissora vacina contra a varíola.

Em 2013, a Bavarian Nordic havia entregue 20 milhões de doses de sua nova vacina contra a varíola ao Estoque Nacional Estratégico, de acordo com o relatório anual da empresa e documentos dos EUA.

A vacina veio em frascos na forma líquida congelada, com prazo de validade de três anos.

A nova vacina, que na época era chamada de Imvamune, não Jynneos, nunca teve a intenção de substituir o estoque muito maior de gerações anteriores de vacinas contra a varíola, mas para ser oferecida àqueles com maior risco de complicações dos imunizantes mais antigos, de acordo com um relatório de 2014 do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA. Isso incluiu pessoas com condições que variavam de eczema a HIV, e mulheres grávidas e bebês.

Algumas autoridades federais de saúde estavam céticas. Jynneos exigiu duas aplicações - não é o ideal no caso de um ataque bioterrorista - em vez de um.

Mas os executivos nórdicos da Baviera disseram aos acionistas que o plano de longo prazo dos EUA era estocar o suficiente da vacina Jynneos para vacinar todas as 66 milhões de pessoas elegíveis em famílias de alto risco.

Em 2009, a empresa recebeu um contrato de US$ 95 milhões dos Estados Unidos para começar a desenvolver uma formulação liofilizada com prazo de validade de cinco a 10 anos.

À medida que as 20 milhões de doses de Jynneos começaram a vencer, e com a versão liofilizada ainda em desenvolvimento, os Estados Unidos encomendaram outras oito milhões, que foram enviadas para o estoque do país em 2015, de acordo com a Bavarian Nordic e o US Health and Human Services.

Khan lembrou-se “da frustração com o motivo de estar demorando tanto para obter uma preparação liofilizada que pudesse ser mantida por mais tempo”.

Mas, as oito milhões de doses foram a última remessa substancial em anos. A partir de 2015, os Estados Unidos fizeram pedidos de centenas de milhões de dólares em produtos de vacina a granel – basicamente vacina crua armazenada em sacos grandes, que seriam convertidas em doses liofilizadas assim que a empresa aperfeiçoasse o processo e tivesse a necessária aprovação do FDA.

Em 2017, todas as 27.993.370 doses do estoque nacional de Jynneos haviam vencido, embora os Estados Unidos ainda tivessem um enorme estoque de suas outras vacinas contra a varíola.

“Para ser justo, não tenho certeza se alguém em sã consciência pensaria que precisávamos de mais vacina contra a varíola”, disse a Dra. Nicole Lurie, que supervisionou o estoque durante seu mandato de oito anos como secretária assistente para preparação e resposta em Saúde e Serviços Humanos sob o presidente Barack Obama.

Tanto a Jynneos quanto as vacinas de varíola armazenadas mais antigas, como a ACAM2000, são boas escolhas como vacina contra a varíola. Autoridades federais esperam que a ACAM2000 proteja contra a varíola e tenham enviado doses para as autoridades de saúde locais para uso, mas seus efeitos colaterais mais severos deixam muitos médicos desconfortáveis ​​em usá-la para uma campanha de vacinação em massa contra a varíola.

Um atraso atrás do outro

O objetivo de produzir a vacina liofilizada demorou mais do que o esperado, em parte devido a um processo lento de revisão da FDA. Nos últimos anos, a Bavarian Nordic também realizou uma expansão que acabaria por atrasar a entrega das doses da vacina.

A Bavarian Nordic contava há muito tempo com empresas externas para os estágios finais do processo de produção, como o enchimento dos frascos reais.

Em 2017, a empresa tinha planos de construir sua própria instalação de “acabamento” para tornar sua produção de vacinas “mais lucrativa do que vimos no passado”, de acordo com o CEO da Bavarian Nordic, Paul Chaplin.

No início de 2020, os Estados Unidos fizeram um pedido de 1,4 milhão de doses congeladas líquidas da Bavarian Nordic, seu primeiro pedido significativo de produto pronto para uso em anos. Cerca de 372.000 dessas doses foram preenchidas por um contratado e enviadas de volta aos Estados Unidos nas últimas semanas. Eles têm sido a principal fonte de doses para o programa de vacinação contra a varíola dos macacos do país até agora.

O restante foi preenchido na nova instalação de acabamento da Bavarian Nordic, que estava em funcionamento em 2021.

Mas a FDA não havia inspecionado a instalação quando o surto de varíola começou. Como resultado, a maior parte do pedido de 1,4 milhão de doses ficou na Dinamarca até o mês passado, quando os inspetores da FDA chegaram.

Agora, o governo dos EUA pediu à Bavarian Nordic que começasse a enviar o máximo de doses o mais rápido possível, deixando de lado o objetivo de uma formulação liofilizada por enquanto.

Mas podem levar meses até que a empresa seja capaz de entregar milhões de doses a mais do suprimento de vacinas a granel daquilo que os Estados Unidos pagam à Bavarian Nordic há anos para armazenar, dizem autoridades dos EUA.

Com muito pouco Jynneos disponível para conter o surto de varíola, as autoridades federais estão analisando as doses vencidas, que ainda estão disponíveis. Autoridades de saúde e serviços humanos enviaram amostras de volta à Bavarian Nordic para testes.

É “muito improvável” que eles ainda sejam viáveis, dizem as autoridades. Mas se forem, a Administração para Resposta Estratégica e Preparação, uma divisão do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos (traduzido da sigla em ingês) HHS, disse que os tornaria “disponíveis para a resposta.”