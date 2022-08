Varíola dos macacos: humanos podem passar doença para pets? Entenda

O primeiro caso suspeito de transmissão de varíola dos macacos (monkeypox) de homem para cachorro foi relatado em Paris, levando o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos a atualizar seu site para incluir os cães entre os dez animais suscetíveis a pegar o vírus.

A doença pode se espalhar entre pessoas e animais, disse o CDC, que segue estudando quais animais podem contraí-la. Neste mês, os Estados Unidos declararam emergência de saúde pública nacional.

A evidência de disseminação de humanos para cães, publicada na revista científica Lancet, pode levar a mais orientações sobre como os animais de estimação devem ser cuidados se estiverem em um espaço de convivência com uma pessoa infectada, disse ao The Washington Post a líder técnica para monkeypox da Organização Mundial da Saúde (OMS), Rosamund Lewis, na segunda-feira.

A varíola dos macacos se espalha entre os humanos por meio do contato direto com erupções cutâneas, crostas ou fluidos corporais. Também pode ser transmitida por secreções respiratórias durante o contato pessoal prolongado ou durante o contato físico íntimo, como beijo, abraços ou sexo.

O caso potencial de transmissão de humano para cão foi descoberto em um galgo italiano de 4 anos de idade 12 dias depois que seus donos tiveram os primeiros sintomas da doença, de acordo com o estudo da Lancet. O cão apresentava lesões na pele e mucosas, pústulas no abdômen e uma ulceração no ânus. As equipes médicas compararam uma das feridas dos donos com a detectada no animal.

Os pesquisadores disseram que o cachorro pertencia a dois homens, de 44 e 27 anos, que moravam juntos e estavam em um relacionamento não exclusivo. O casal relatou que deixou o cachorro dormir na cama com eles e que impediu que o animal de estimação entrasse em contato com outros humanos e animais com base no início de seus próprios sintomas.

Cerca de 99% dos casos de varíola em todo o mundo são encontrados em homens, e 98% desses casos envolvem homens que fazem sexo com homens, disse Rosamund Lewis na segunda-feira. Ela também abordou a transmissão do vírus da varíola entre humanos e animais, compartilhando que houve casos de pessoas que contraíram o vírus de animais de estimação recém-adquiridos.

"Este é o primeiro incidente que estamos aprendendo sobre onde há transmissão de humano para animal", disse sobre as descobertas do estudo publicado na Lancet. "Então, em vários níveis, esta é uma informação nova. Não é uma informação surpreendente, e é algo a que estamos atentos."

Isolamento

No estudo, os pesquisadores pediram mais investigações sobre as transmissões secundárias por meio de animais de estimação. "Nossas descobertas devem estimular o debate sobre a necessidade de isolar animais de estimação de indivíduos positivos para o vírus da varíola dos macacos", disseram.

Rosamund Lewis pontuou que as evidências encorajam as pessoas a isolar seus animais de estimação de membros da família que podem estar infectados com varíola – uma abordagem de precaução, pois os cientistas continuam estudando a propagação do vírus, disse ela.

"Então, novamente, não sabemos se esse cachorro pode transmitir a infecção para outra pessoa, por exemplo", explicou. "Este é um exemplo em que a maioria dos animais de estimação não estará em risco, talvez apenas aqueles que estão na casa de alguém que está infectado." / TRADUÇÃO DE RAISA TOLEDO