Vaticano celebrará a Páscoa sem os fiéis por causa do coronavírus

Todas as celebrações litúrgicas da Semana Santa serão realizadas sem os fiéis na Praça de São Pedro, para impedir a propagação do coronavírus, anunciou o Vaticano neste domingo, 15.

"Devido à atual emergência sanitária, todas as celebrações litúrgicas da Semana Santa serão realizadas sem a presença física dos fiéis", afirmou a prefeitura da Casa Pontifícia em comunicado.

"Da mesma forma, comunicamos que até domingo, 12 de abril de 2020, o público geral do Santo Padre e a recitação da oração mariana do 'Angelus' no domingo serão transmitidos apenas via 'streaming'", acrescentou o Vaticano.

Segundo o último balanço de sábado, 1.441 pessoas morreram do coronavírus na Itália, o país mais afetado da Europa.

Mais de 21 mil italianos deram positivo, 3.500 nas últimas 24 horas. /AFP