Veja as datas do novo calendário de vacinação contra covid-19 em São Paulo

O governo de São Paulo anunciou em coletiva de imprensa realizada neste domingo, 11, uma nova antecipação no calendário de vacinação contra a covid-19 no Estado. Entre as novidades, ficou determinado que a população adulta deve ser imunizada até 20 de agosto. Já a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos está programada para acontecer do dia 23 de agosto a 30 de setembro.

É a quarta mudança no cronograma desde o mês passado. Confira abaixo o novo calendário de imunização contra a covid-19 no Estado:

Datas de vacinação contra a covid-19 para adultos em São Paulo

Adultos de 37 a 39 anos: 8 a 14 de julho

8 a 14 de julho Adultos de 35 e 36 anos: 15 a 18 de julho

15 a 18 de julho Adultos de 30 a 34 anos: 19 de julho a 4 de agosto

19 de julho a 4 de agosto Adultos de 25 a 29 anos: 5 a 12 de agosto

5 a 12 de agosto Adultos de 18 a 24 anos: 13 a 20 de agosto

Cronograma para adolescentes

Adolescentes de 12 a 17 anos com deficiência, comorbidades e gestantes: 23 de agosto a 5 de setembro

23 de agosto a 5 de setembro Adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades: 6 a 19 de setembro

6 a 19 de setembro Adolescentes de 12 a 14 anos sem comorbidades: 20 a 30 de setembro

O único imunizante que, até o momento, tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicado em adolescentes com mais de 12 anos é o da Pfizer, que recebeu aprovação da agência no mês passado.

Novo calendário divulgado pelo governo de São Paulo