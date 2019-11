Veja mitos e verdades sobre a doação de sangue

SÃO PAULO - Nesta segunda-feira, 25, é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Segundo o Ministério da Saúde, a data tem como objetivo agradecer aos doadores de sangue pela ação de doar e busca sensibilizar a população para a importância da ação.

O mês de novembro foi escolhido por preceder um período de estoques baixos nos bancos de sangue.

"A proximidade das férias, de datas comemorativas de fim de ano, carnaval e outros períodos de feriados prolongados torna esse dia especialmente importante para promover o ato solidário e regular da doação de sangue, independente de se conhecer ou não pacientes que necessitam de transfusão", explica o ministério.

Na semana do Dia Nacional do Doador de Sangue, os serviços de hemoterapia de todo o País estão mobilizados em campanhas locais para o fortalecimento da doação de sangue.

O diretor do Departamento de Hemoterapia do A.C. Camargo Cancer Center, doutor Rafael Colella, ressalta a importância da doação de sangue para o tratamento de pacientes com câncer e explica alguns mitos e verdades sobre o ato.

Confira a seguir:

* COM CONSULTORIA DO A.C. CAMARGO CANCER CENTER

Doação de Sangue na Santa Casa de São Paulo

O Hemocentro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo alerta a população sobre a necessidade em receber urgentemente doações de sangue, pois seu estoque está muito baixo, quase zerado e o número de doações teve uma forte queda, o que preocupa a instituição.

Para doar sangue na Santa Casa, é necessário: