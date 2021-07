Veja novo calendário de vacinação contra a covid-19 no Estado de São Paulo

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 28, um novo calendário para a vacinação contra o coronavírus. As datas incluem tanto a população adulta quanto os adolescentes de 12 a 17 anos, com o objetivo de que todos recebam ao menos uma dose do imunizante contra a covid-19 até meados de setembro.

No anúncio, em coletiva de imprensa, a gestão João Doria (PSDB) destacou que as datas consideram "as entregas das vacinas anunciadas no site do Ministério da Saúde". O início para cada faixa etária em nível municipal depende também das prefeituras e da dinâmica de entregas. Portanto, pode haver variações nas datas a depender da localidade.

O público de faixas etárias já contempladas e grupos prioritários que ainda não tomaram a vacina também devem se encaminhar aos pontos de aplicação. A indicação é que a população faça um pré-cadastro na plataforma Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br) antes de ir a um posto de aplicação. Também é recomendado levar documento de identidade e comprovante de residência.

Veja abaixo as datas da vacinação contra a covid-19 no Estado de São Paulo:

- Pessoas de 30 a 34 anos: 19 a 29 de julho;

- Pessoas de 28 a 29 anos: de 30 de julho a 4 de agosto;

- Pessoas de 25 a 27 anos: de 5 a 9 de agosto;

- Pessoas de 18 a 24 anos: de 10 a 16 de agosto;

- Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades/deficiências, gestantes ou puérperas: 18 a 29 de agosto;

- Adolescentes de 15 a 17 anos em geral: de 30 de agosto a 5 de setembro;

- Adolescentes de 12 a 14 anos: de 6 a 12 de setembro.