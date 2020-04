Veja o mapa dos casos confirmados por região da cidade de São Paulo

A região central e a zona oeste da cidade de São Paulo concentram o maior número de casos confirmados de coronavírus. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde e são referentes às informações coletadas até 31 de março de acordo com a localização da unidade de vigilância em saúde. Só para se ter uma ideia, os bairros centrais e da zona oeste reúnem mais de 70% dos casos confirmados.

Outro detalhe relevante que o mapa mostra é que nos bairros periféricos a incidência de resultados positivos para covid-19 é bem menor. No extremo sul, por exemplo, de Grajaú a Marsilac, passando por Parelheiros, apenas quatro casos foram relatados. Já na zona leste, em sua parte mais distante do centro, são apenas 13 casos dos mais de 680 compilados. A mesma situação se mostra nas bordas da zona norte.

O mapa dos casos de coronavírus em São Paulo mostra o movimento da doença na cidade, primeiramente nos bairros das classes média e alta, que tiveram contato com a covid-19 em viagens para o exterior. Mas como já está havendo transmissão local do vírus, ele tem se espalhado e a propagação tem sido acelerada e se expandindo para a periferia do município.