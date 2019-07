Veja onde tomar a vacina contra o sarampo em SP

Além da ampliação da campanha de vacinação já anunciada, em estações do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a Prefeitura de São Paulo, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, levará a vacina contra o sarampo às escolas estaduais da capital paulista e também a batalhões da Polícia Militar.

A campanha, que já havia sido lançada na capital, em Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul, também passa a abranger as cidades de Barueri, Carapicuíba, Diadema, Mairiporã, Mauá, Santana de Parnaíba, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Taboão da Serra, todas elas na região metropolitana.

O público-alvo da ação são os jovens de 15 a 29 anos. A meta é de vacinar aproximadamente 3 milhões de jovens até o dia 16 de agosto.

Em voga desde o dia 10 de junho, a distribuição da vacina só alcançou 6% da população. Somente na Grande São Paulo, há a confirmação de 363 casos da doença e mais 800 em investigação.

Quem deve se vacinar contra o sarampo?

Todas as pessoas que não tenham o registro da vacina contra o sarampo em suas carteiras de vacinação devem ser imunizadas. Há uma preocupação especial com as crianças, que são o grupo de maior risco em adquirir a doença. Não há validade da vacina contra o sarampo.

Veja onde se vacinar na Grande SP

Escolas estaduais

Anunciada nesta segunda-feira, 22, a vacinação nas escolas estaduais de São Paulo terá início na volta às aulas, prevista para o dia 31. As doses serão distribuídas para alunos e professores.

Batalhões da Polícia Militar

Ainda serão divulgados quais os batalhões de Polícia Militar vão oferecer a vacinação contra o sarampo.

Metrô

Segunda-feira (22/07)

Estação Brás (Linhas 3-Vermelha, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira): 10h às 16h30

Estação Comandante Sampaio (Linha 8-Diamante): 16h às 20h

Estação Corinthians-Itaquera (Linhas 3-Vermelha e 11-Coral): 10h às 19h

Estação Itaim Paulista (Linha 12-Safira): 10h às 19h

Estação Jardim Helena-Vila Mara (Linha 12-Safira): 10h às 19h

Estação Quitaúna (Linha 8-Diamante): 16h às 20h

Estação São Miguel Paulista (Linha 12-Safira): 10h às 19h

Estação Sé (Linhas 1-Azul e 3-Vermelha): 10h às 17h

Estação Vila Prudente (Linhas 2-Verde e 15-Prata): 16h às 19h

Terminal Metropolitano São Mateus (Corredor ABD): 10h às 19h

Terça-feira (23/07)

Estação Marechal Deodoro (Linha 3-Vermelha): 10h às 19h

Estação Osasco (Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda): 16h às 20h

Estação Presidente Altino (Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda): 16h às 20h

Estação República (Linhas 3-Vermelha e 4-Amarela): 10h às 19h

Estação Sacomã (Linha 2-Verde): 10h às 16h

Estação Santa Cecília (Linha 3-Vermelha): 10h às 19h

Estação Sé (Linhas 1-Azul e 3-Vermelha): 10h às 17h

Quarta-feira (24/07)

Estação Ana Rosa (Linhas 1-Azul e 2-Verde): 10h às 17h

Estação Artur Alvim (Linha 3-Vermelha): 13h às 17h

Estação Brás (Linhas 3-Vermelha, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira): 10h às 16h30

Estação Comandante Sampaio (Linha 8-Diamante): 16h às 20h

Estação Corinthians-Itaquera (Linhas 3-Vermelha e 11-Coral): 10h às 19h

Estação Itaim Paulista (Linha 12-Safira): 10h às 19h

Estação Jardim Helena-Vila Mara (Linha 12-Safira): 10h às 19h

Estação Piqueri (Linha 7-Rubi): 10h às 12h e 13h às 15h

Estação Quitaúna (Linha 8-Diamante): 16h às 20h

Estação São Miguel Paulista (Linha 12-Safira): 10h às 19h

Estação Sé (Linhas 1-Azul e 3-Vermelha): 10h às 17h

Estação Vila Prudente (Linhas 2-Verde e 15-Prata): 16h às 19h

Terminal Metropolitano São Mateus (Corredor ABD): 10h às 19h

Quinta-feira (25/07)

Estação Artur Alvim (Linha 3-Vermelha): 9h às 12h

Estação Osasco (Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda): 16h às 20h

Estação Presidente Altino (Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda): 16h às 20h

Estação Sé (Linhas 1-Azul e 3-Vermelha): 10h às 17h

Estação Tamanduateí (Linhas 2-Verde e 10-Turquesa): 10h às 16h

Estação Tatuapé (Linhas 3-Vermelha, 11-Coral e 12-Safira): 10h às 16h30

Estação Vila Aurora (Linha 7-Rubi): 10h às 12h e 14h às 16h

Estação Santa Cruz (Linha 5-Lilás): 10h às 17h

Estação Butantã (Linha 4-Amarela): 10h às 16h

Sexta-feira (26/07)

Estação Brás (Linhas 3-Vermelha, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira): 10h às 16h30

Estação Comandante Sampaio (Linha 8-Diamante): 16h às 20h

Estação Corinthians-Itaquera (Linhas 3-Vermelha e 11-Coral): 10h às 19h

Estação Itaim Paulista (Linha 12-Safira): 10h às 19h

Estação Jardim Helena-Vila Mara (Linha 12-Safira): 10h às 19h

Estação Paraíso (Linhas 1-Azul e 2-Verde): 10h às 17h

Estação Quitaúna (Linha 8-Diamante): 16h às 20h

Estação São Miguel Paulista (Linha 12-Safira): 10h às 19h

Estação Sé (Linhas 1-Azul e 3-Vermelha): 10h às 17h

Estação Vila Prudente (Linhas 2-Verde e 15-Prata): 16h às 19h

Terminal Metropolitano São Mateus (Corredor ABD): 10h às 19h

Estação Butantã (Linha 4-Amarela): 10h às 16h

Segunda-feira (29/07)

Estação Vila Prudente (Linhas 2-Verde e 15-Prata): 16h às 19h

Estação Tatuapé (Linhas 3-Vermelha, 11-Coral e 12-Safira): 10h às 16h30

Estação Butantã (Linha 4-Amarela): 10h às 16h

Estação Pinheiros (Linha 4-Amarela): 10h às 16h

Terça-feira (30/07)

Estação Sé (Linhas 1-Azul e 3-Vermelha): 10h às 19h

Estação Corinthians-Itaquera (Linhas 3-Vermelha e 11-Coral): 10h às 19h

Estação São Miguel Paulista (Linha 12-Safira): 10h às 19h

Estação República (Linhas 3-Vermelha e 4-Amarela): 10h às 19h

Estação Santa Cecília (Linha 3-Vermelha): 10h às 19h

Estação Marechal Deodoro (Linha 3-Vermelha): 10h às 19h

Estação Brás (Linhas 3-Vermelha, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira): 10h às 16h30

Estação Sacomã (Linha 2-Verde): 10h às 16h

Estação Butantã (Linha 4-Amarela): 10h às 16h

Estação Pinheiros (Linha 4-Amarela): 10h às 16h

Quarta-feira (31/07)