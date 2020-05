Veja os protocolos de reabertura da economia em SP para todos os setores, por fase do plano

O governo de São Paulo lançou nesta quarta-feira, 27, um planejamento para a reabertura gradual da economia, que começa a valer no dia 1º de junho. O Estado está em quarentena desde o dia 24 de março em razão da pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Batizada de Plano São Paulo, a medida é dividida em cinco fases e regionalizada.

Cada região do Estado foi categorizada de acordo com dois critérios. Um deles é a capacidade do sistema de saúde, que inclui a taxa de ocupação de leitos de UTI e a quantidade de leitos disponíveis por 100 mil habitantes. O outro é a evolução da epidemia no local, ou seja, o número de casos, óbitos e internações.

Em um primeiro momento, o governo tinha anunciado que apenas os locais que apresentassem taxa de ocupação de UTI inferior a 60% e redução sustentada de novos casos por 14 dias seriam incluídos na flexibilização da quarentena. No entanto, esses critérios foram relaxados, mas continuarão sendo monitorados pelo Estado.

Aquelas regiões que apresentarem indicadores satisfatórios de ambos os critérios poderão abrir gradualmente determinados setores da economia, desde que respeitadas algumas restrições. Essa classificação será revista a cada sete dias e as regiões poderão progredir de fase a cada duas semanas.

O governo apresentou uma série de protocolos que devem ser adotados para a reabertura. As prefeituras ficarão responsáveis por editar um decreto detalhando quais atividades poderão ser retomadas e com quais exigências, respeitando os protocolos estaduais. Também cabe à gestão municipal fiscalizar o cumprimento das restrições impostas.

Fase um

A fase um, marcada pela cor vermelha, é a de alerta máximo. Os municípios classificados desta forma apresentam altos índices de contaminação e as restrições atualmente impostas serão mantidas. Nesses locais só podem funcionar os serviços essenciais, a indústria não essencial e a construção civil.

Neste primeiro momento, ela inclui as regiões de Registro, Baixada Santista e Grande São Paulo.

Fase dois

Na fase dois, de cor laranja, há a liberação de alguns setores. Podem ser reabertas, com restrições, as imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércios e shopping centers.

O governo incluiu nesta fase as regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília, Franca, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, Piracicaba, Campinas, Taubaté e Sorocaba, além da capital.

O governo recomenda que as visitas a imóveis sejam feitas por uma família de cada vez e tenham agendamento prévio. Os corretores de imóveis devem portar álcool em gel 70% para uso próprio e dos clientes.

As vistorias e serviços locais só devem acontecer quando for imprescindível e o profissional deve utilizar equipamentos de proteção individual. Intermediações online devem ser incentivadas.

Stands de venda devem ser ventilados e os recepcionistas precisam manter distância entre si e as outras pessoas. É proibida a distribuição de comida nesses locais e a água deve ser fornecida em embalagem individual e descartável. O governo também recomenda a intensificação da limpeza.

É recomendável a implementação de medidas que evitam o fluxo de clientes dentro das concessionárias, como serviços leva e traz. Caso o atendimento presencial seja necessário, as visitas devem, preferencialmente, ter agendamento prévio. O acesso à concessionária deve ser controlado e deve haver álcool em gel 70% à disposição dos clientes e atendentes.

O governo também recomenda o fornecimento de máscaras a todas as pessoas que entrarem na loja, principalmente os funcionários. As medidas de higiene e limpeza devem ser intensificadas.

O documento aconselha que os funcionários das concessionárias conversem com os clientes sobre a importância de higienizar e trocar filtro do ar condicionado.

Deve haver distanciamento entre as pessoas. Se necessário, é recomendado que o espaço seja reorganizado. A presença de pessoas de fora deve ser evitada e as reuniões devem ser prioritariamente virtuais.

A higienização do local precisa ser reforçada e álcool em gel 70% deve ser fornecido a funcionários e eventuais clientes.

A entrada de clientes deve ser controlada e o fluxo nos estabelecimentos deve ser monitorado. Para isso, os corredores das lojas devem ser unidirecionais, de “mão única”. A lotação máxima dos locais deve ser de 35% da capacidade habitual, mesmo em áreas externas.

O Estado recomenda que os estabelecimentos não façam atividades promocionais e campanhas que gerem aglomerações nas lojas físicas. Os eventos devem ser suspensos, incluindo os de reabertura das lojas e centros comerciais, assim como atividades para crianças.

As lojas são encorajadas a criar campanhas de comunicação para estimular o uso de máscaras e a higienização das mãos. O uso de máscaras segue obrigatório em todo o Estado e os estabelecimentos devem fornecer álcool em gel 70% aos clientes e funcionários. Alarmes devem ser instalados para lembrar os funcionários de fazer a higienização periódica das mãos.

Os shoppings centers devem espalhar comunicados sobre prevenção ao novo coronavírus em escadas rolantes, elevadores, cancelas de estacionamento e outras áreas de fluxo de pessoas.

Comerciantes que fazem vendas diretas, de porta em porta, devem optar por apresentar seus produtos e coletar pedidos através de redes sociais ou páginas na internet. As embalagens para transporte devem ser higienizadas. O governo recomenda que as empresas e associações do ramo instruam toda a força de vendas sobre as medidas de prevenção à doença.

Lojas de roupas e calçados têm alguns protocolos específicos. Produtos devolvidos nesses estabelecimentos devem ficar em quarentena por 72 horas. Depois disso, se possível, o item deve ser passado com ferro a vapor. O uso de provadores deve ser reduzido e o ambiente precisa ser higienizado depois de cada uso.

Fase três

A fase três, marcada pela cor amarela, é a de flexibilização. Ela permite a reabertura de salões de beleza, além de bares, restaurantes e similares. Também inclui os setores da fase dois. As regiões que estão na fase três são Presidente Prudente, Bauru, Araraquara/São Carlos e Barretos.

A distância mínima entre as estações de trabalho deve ser de dois metros. Quando há cadeiras ou outros equipamentos dispostos lado a lado, é recomendável que desses espaços fique vazio entre dois em uso.

Os atendimentos precisam ser previamente agendados com intervalo suficiente para higienização do espaço. Além disso, o governo pede que o estabelecimento oriente o cliente a não marcar procedimentos em horários de pico. Não é recomendável a presença de acompanhante, mas, quando isso for necessário, é limitado a um por cliente.

Os funcionários devem usar toucas descartáveis e manter as unhas aparadas. Se o serviço realizado necessitar de contato físico, o profissional deve utilizar farda branca ou jaleco de TNT descartável, além de luvas.

A higienização dos ambientes e móveis deve ser reforçada, assim como a de equipamentos como bobs, presilhas, pentes, escovas e pincéis de maquiagem. O documento detalha como deve ser feita a limpeza dos utensílios. Eles devem ser colocados de molho por 15 minutos em solução de água com água sanitária.

Nos serviços de estética, os protocolos são ainda mais rígidos. Os clientes devem usar máscaras médicas que podem ser fornecidas pelo estabelecimento. Os profissionais devem usar protetores faciais ou a combinação de máscara, preferencialmente a N95, e óculos, além de aventais.

As clínicas estéticas devem pedir aos clientes do grupo de risco que evitem ir ao estabelecimento. Também devem enviar mensagens pedindo para os clientes que estão doentes ou com sintomas respiratórios que evitem ir ao estabelecimento até ficarem saudáveis novamente. Se um profissional do local for infectado pelo coronavírus, os clientes atendidos por ele devem ser avisados.

O plano recomenda que esses estabelecimentos funcionem por meio de reserva de lugares para evitar aglomerações. Aqueles que oferecem sistema de autosserviço (como buffet por quilo, por exemplo) devem designar funcionários específicos para servir os clientes, respeitando o distanciamento.

Os utensílios, como garfos e facas, devem ser higienizados com frequência e disponibilizados aos clientes em embalagens apropriadas. Os temperos devem ser expostos em embalagens individuais.

Os uniformes dos funcionários precisam ser lavados e trocados diariamente. Há de se ter cuidado na hora de levar a roupa até o local de trabalho: ela deve ser transportada em embalagem plástica e utilizada apenas no estabelecimento.

O estabelecimento é responsável por fornecer máscaras e álcool em gel 70% para os entregadores que fazem parte do seu quadro de funcionários. No caso de entregadores terceirizados ou que trabalham em aplicativos de delivery, a responsabilidade é da empresa a qual o trabalhador está vinculado. O governo orienta que esses profissionais não deixem a bolsa de transporte no chão para evitar contaminação.

A higiene deve ser reforçada nos estabelecimentos. Cuidados adicionais devem ser tomados, como a limpeza do sistema de exaustão. Aqueles equipamentos que são limpos por empresa terceirizada precisam ser higienizados antes da reabertura do local. Cardápios devem ser adequados à nova realidade. Para isso, o plano recomenda que os estabelecimentos adotem menus físicos que possam ser higienizados ou cardápios digitais.

A empresa tem o dever de informar os funcionários sobre as novas medidas de higiene e segurança. Os clientes devem ser orientados a lavar as mãos ou utilizar o álcool em gel antes das refeições.

Fase quatro

A fase quatro, de cor verde, é caracterizada pela abertura parcial da economia. Ela permite a abertura de academias, além dos outros setores incluídos nas fases anteriores. Por enquanto, nenhuma região do Estado está nessa classificação.

A ocupação máxima simultânea deve ser de 35% da capacidade das academias. Além disso, o espaço de exercício de cada cliente deve ser demarcado no piso para evitar aglomerações. Apenas metade dos aparelhos de cardio e armários podem ser usados. Deve haver distanciamento de 1,5 metro entre cada equipamento em uso. Todos devem usar máscaras em todas as atividades, exceto as aquáticas.

A limpeza dos locais, móveis e equipamentos precisa ser intensificada. O governo recomenda que a água das piscinas seja trocada regularmente. Os clientes devem ter a sua disposição toalhas de papel e produtos de higiene para limpar equipamentos de treino.

Os estabelecimentos devem pedir aos clientes que evitem frequentar a academia em horários de pico, mas o plano não menciona a necessidade de agendar um horário para treino.

Fase cinco

A fase cinco, representada pela cor azul, é batizada de “normal controlado”. Os municípios que chegarem a esta etapa já estarão com a doença controlada e poderão retomar todas as atividades. Nenhuma região paulista tem os critérios necessários para receber essa classificação.

Nesta fase será permitida a reabertura do que o governo classificou como “economia criativa” e inclui teatros, cinemas, circos, eventos esportivos, drive-in e outros — além do que já havia sido permitido nas fases anteriores. Eles também precisam obedecer a uma série de protocolos.

Deve-se manter uma distância de 1,5 metros entre os carros, limitar a ocupação a quatro pessoas por veículo e o uso de máscaras será obrigatório. Os ingressos devem ser conferidos de forma visual. Alimentos e bebidas poderão ser entregues nos carros.

Para a retomada dessa atividade, deve-se respeitar a ocupação de 30% da capacidade máxima permitida. Pessoas não envolvidas diretamente nas filmagens devem ser mantidas a uma distância segura do set. A presença de pessoas que não são essenciais deve ser evitada.

Os testes de artistas e reuniões devem ser preferencialmente virtuais. Cenas com contato físico não devem ser feitas. O uso de máscaras é facultativo aos artistas durante as filmagens e apresentações, mas obrigatório durante todos os outros momentos.

O plano também pede cuidados de higiene que inclui a troca do microfone de lapela por outro que não necessite de contato físico. Objetos devem ser de uso individual — tanto aqueles utilizados nas cenas quanto os de camarim, como maquiagens. Os ambientes e os figurinos devem ter a limpeza intensificada.

A ocupação do local deve ser de, no máximo, 35%. Pessoas que moram juntas não precisam manter distância entre si durante o espetáculo, mas devem fazer isso em relação aos outros. O uso de máscaras é facultativo aos artistas durante as apresentações.

Deve-se usar o maior número possível de entradas para evitar aglomerações. A saída precisa ter protocolos pelo mesmo motivo. Os intervalos durante os espetáculos devem ser suspensos, assim como a participação do público no palco e picadeiro.

O piso deve ser demarcado com fitas de sinalização para mostrar a distância mínima entre as pessoas, quando for o caso. Os assentos devem ser alternados, levando em consideração o distanciamento lateral e vertical. Se possível, os móveis devem ser reorganizados para haver maior distanciamento.

Nos museus, centros culturais, bibliotecas e acervos os funcionários que atuam diretamente com o público devem trabalhar em regime de escala, de forma que consigam atender a demanda. Nesses locais, o trajeto de visitação deve ser sugerido para evitar aglomerações. Acervos e aparelhos que precisam ser tocados ou manipulados devem ter o acesso restringido.

Os cinemas que ofereceram autosserviço para retirada de bebidas ou alimentos devem seguir com essa alternativa. Os demais precisam impor uma barreira física entre funcionário e cliente.

Antes da reabertura, todos os funcionários precisam ter cumprido quarentena de 14 dias. O estabelecimento deve ter o maior número possível de entradas para garantir o distanciamento. Deve-se priorizar a realização de aulas ao ar livre ou, quando isso não for possível, em salas bem ventiladas. Não é recomendada a realização de aulas que exigem contato físico, como dança conjunta.

A higienização dos espaços e dos objetos deve ser intensificada. A escola precisa acompanhar a saúde dos funcionários e dos alunos, inspecionando-os na entrada do estabelecimento. O plano não detalha de que forma essa inspeção deverá ser feita.