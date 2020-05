Veja rotina de médicos e enfermeiros contra covid-19 na Cidade do México

Uma metrópole que tem muitas similaridades com São Paulo, a Cidade do México também está em quarentena para enfrentar a covid-19. Dentro do Hospital Juárez de México, importante instituição pública para o combate ao novo coronavírus, temos acesso à realidade de uma UTI pela visão de uma médica da equipe, que percorre as áreas isoladas com uma câmera GoPro. Esse registro íntimo faz com que o espectador sinta que está junto aos profissionais da saúde, testemunhando o esforço deles para recuperar pacientes.

O material é parte do episódio 'Metrópole: Edição Especial Covid-19', do canal A&E, que mostra a situação do novo coronavírus na Cidade do México e é dedicado aos profissionais que estão na linha de frente dessa batalha. A versão completa estreia no Brasil hoje, 18 de maio, às 21h10. Também será exibida no canal History no dia 23 de maio, às 18h10.