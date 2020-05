Vítimas de covid-19 ocupam 87% dos leitos de UTI no Rio, diz prefeitura

RIO - O município do Rio de Janeiro tem 1.605 pacientes internados com suspeita de covid-19 em leitos da rede pública (municipal, estadual e federal), 488 deles em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), segundo divulgou a prefeitura do Rio nesta quinta-feira, 14. Segundo a administração, a taxa de ocupação de leitos de UTI para vítimas de covid-19 na rede pública no município é de 87%, enquanto nos leitos de enfermaria para esses mesmos pacientes a taxa de ocupação é de 83%.

Na rede municipal, 624 pessoas estão internadas em leitos para covid-19, sendo 455 em enfermaria e 169 em UTIs. Desde o início da pandemia, a Prefeitura do Rio abriu 755 leitos exclusivos para pacientes de covid-19, sendo 584 em enfermaria e171 em UTI. Cem deles ficam no hospital de campanha montado no Riocentro, na zona oeste, onde nesta quinta-feira estavam internados 77 pacientes. Com a chegada de 306 respiradores e outros insumos, será possível abrir novos leitos nos próximos dias, afirma a prefeitura.

Segundo a secretaria municipal de Saúde, a plataforma de regulação (que indica os leitos vagos em hospitais) aponta como “livres” leitos que ficam em unidades especializadas, como maternidades e clínicas psiquiátricas e pediátricas, e que não podem ser usados por pacientes de covid-19, porque essas unidades seguem recebendo pacientes com outras necessidades.