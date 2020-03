Weintraub confirma que fez teste para coronavírus: 'Paguei com meu dinheiro'

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, confirmou que fez um exame para coronavírus. "Paguei com meu dinheiro", escreveu no Twitter nesta segunda, 23. "Para minimizar o risco dos outros, fiz o exame preventivo. Não tenho sintoma algum."

Além disso, o ministro afirmou que tem liberado o trabalho remoto para parte de sua equipe, para reduzir a exposição ao risco, mas que tem ido trabalhar no MEC.

Weintraub confirmou que fez o teste após o portal "O Antagonista" publicar a informação. Segundo o portal, o resultado deve sair na terça, 24.

Realmente fiz o exame e paguei com meu dinheiro. Tenho reduzido a exposição da equipe, liberando o trabalho remoto, em casa. Todavia, eu tenho ido ao MEC com uma equipe reduzida. Para minimizar o risco dos outros, fiz o exame preventivo. Não tenho sintoma algum. pic.twitter.com/UV9zl7sBZC — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) March 23, 2020

Comitiva EUA

No domingo, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), Marcelo Thomé, confirmou que está com coronavírus e, assim, se tornou o 23º membro da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos a contrair o covid-19. O contato com uma pessoa infectada é uma das formas de transmissão do coronavírus.

Bolsonaro teve contato com auxiliares que já foram diagnosticados com o coronavírus nos últimos dias, como o secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno.

Veja mais sobre a comitiva presidencial infectada com o coronavírus.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

