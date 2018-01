Zoo, Safári e Botânico são fechados em SP após macaco ser achado morto

SÃO PAULO - O Parque Estadual Fontes do Ipiranga (PEFI) foi fechado nesta terça-feira, 23, após ser confirmada a morte de um bugio por febre amarela no Zoológico de São Paulo. Maior área de mata atlântica dentro do perímetro urbano da região metropolitana de São Paulo, o PEFI reúne a Fundação Parque Zoológico de São Paulo (que inclui o zoológico e o Zoo Safari), o Jardim Botânico e o Parque de Ciência e Tecnologia (CienTec), da Universidade de São Paulo (USP).

O diagnóstico de febre amarela foi confirmado na segunda-feira, 22, pela Secretaria de Estado da Saúde, que colocou avisos nas entradas dos espaços do PEFI. O bugio que teve febre amarela foi encontrado em 10 de janeiro perto do bosque das aves africanas, dentro do próprio zoológico, embora fosse um "animal de vida livre".

Após a confirmação da morte do macaco, a Secretaria do Estado da Saúde ampliou a campanha de vacinação, que começa nesta quinta-feira, 25, para mais quatro distritos de São Paulo: Jabaquara, Cidade Ademar, Cursino e Sacomã. Com a ampliação, mais de 9 milhões de pessoas deverão ser vacinadas no Estado.

Não há previsão para a reabertura dos portões da PEFI - o que surpreendeu visitantes que foram ao local na manhã desta terça-feira. Na manhã desta terça-feira, os funcionários que não estavam vacinados foram orientados a deixar o local e procurar postos de vacinação, de acordo com a Fundação Parque Zoológico.

Desde dezembro, cinco macacos foram encontrados mortos ou adoentados no PEFI, dos quais dois ainda não tiveram o resultado do exame concluído e um foi diagnosticado com febre amarela. Estudos estimam que uma população de 80 a 450 bugios circulem pelo parque, de acordo com o coordenador das atividades com animais de vida livre da Fundação Parque Zoológico, Caio Motta.

Segundo Motta, a população de bugios passou a ser acompanhada mais intensamente em 2016, com a realização de duas buscas semanais por corpos e animais feridos. “Se tivemos um animal com resultado positivo, a gente sabe que o vírus está circulando no PEFI. Se o vírus está circulando no PEFI, sabemos que os nossos animais estão em risco”, comenta.

Dentre as espécies de macacos do parque, os bugios tendem a ser mais suscetíveis à doença, principalmente em relação aos chimpanzés e orangotangos, por exemplo, que são oriundos da região original da febre amarela (África). “Os macacos nativos são mais sensíveis até que o próprio humano”, compara Motta.

A Fundação Parque Zoológico fará "ações de vigilância" para proteger os bugios. Até o momento, não há a previsão de uso de inseticidas em larga escala, o que poderia prejudicar a fauna nativa, que inclui insetos. No caso dos 163 primatas do plantel do zoológico, os animais tiveram os viveiros telados para impedir a entrada de mosquitos ou foram transferidos para locais telados.

Dentre os macacos, a maioria é formal por espécies neotropicais, como macaco-aranha, macaco-prego e mico-leão-dourado, que são as mais suscetíveis à doença. “A principal medida é evitar o contato do mosquito com o macaco”, resume o chefe da Divisão de Veterinária da Fundação Parque Zoológico, Fabrício Rassy.

Vacinação. A imunização contra febre amarela em SP começa quinta, com senha em domicílio. Após registrar longas filas em busca da vacina da febre amarela, além de casos de desabastecimento, a Prefeitura de São Paulo passará a distribuir senhas nas casas dos paulistanos na próxima fase da campanha de vacinação, que foi antecipada para quinta-feira. Anteriormente, a gestão municipal havia informado que a imunização ocorreria a partir de sexta-feira, 26, por causa do feriado dos 464 anos do Município. No interior, várias cidades também alteraram esquema de imunização.

Mortes. O número de mortes confirmadas por febre amarela no Estado de São Paulo subiu para 36, conforme boletim divulgado na noite de sexta-feira, 19, pela Secretaria Estadual da Saúde. O número é 71% maior do que o registrado no balanço da semana passada, quando a pasta relatou 21 óbitos. Os levantamentos se referem aos registros de janeiro de 2017 até agora. Enquanto isso, outras três pessoas morreram por reação à vacina.

