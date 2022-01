13 perfis para você começar a seguir no Instagram

Apesar da nossa eterna busca em diminuir as horas online – e muitas vezes até de fazer um detox digital –, a verdade é que ainda gastamos muito do nosso tempo nas telinhas. Especialmente nas redes sociais.

Claro que é interessante estar atualizado sobre a vida dos amigos, colegas e familiares – especialmente em tempos pandêmicos. Mas quais são as outras páginas que prendem sua atenção? Que tal seguir perfis que realmente tragam algo positivo?

De vez em quando, vale fazer uma “faxina” nas redes e remover perfis que não combinem com sua personalidade. Faça valer o tempo online – e fuja das fake news. Aqui estão nossas sugestões.

@historiasdeterapia

Histórias reais por pessoas reais. Essa é a premissa da página criada por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Nos vídeos, os convidados lavam a louça de casa enquanto dividem alguma memória. A ideia é que isso aumente a reflexão da narrativa e que, de alguma maneira terapêutica, as dores desapareçam junto com a sujeira do ralo.

@escuta.ela

Depois de lidar com a ansiedade por meio de terapias e estudos, a comunicadora Fernanda Vilarrodona passou a dar conselhos online para os seus seguidores. Com pós-graduação em psicologia positiva, ela traz, com embasamento, dicas de bem-estar, organização e autoconhecimento.

@henrich.lima

O professor de educação física ensina exercícios de baixo impacto para ninguém ficar parado. Todos são feitos em casa, com objetos simples. Um dos diferenciais da página são os exercícios feitos sentados, que podem ser praticados durante o trabalho no home office.

@thefabstory

Para quem entende inglês, vale a pena conferir as listas de hábitos e rotinas criadas pela página. O feed é composto também de dicas para lidar com os dias mais estressantes, construir uma dieta mais saudável e até práticas de meditação.

@movimentocorpolivre

Mulheres gordas, altas, magras, baixas, com manchas ou sem. A página, criada pela influenciadora Alexandra Gurgel, exalta diversas belezas consideradas fora do padrão para reeducar nosso olhar a perceber que todo corpo merece respeito e amor.

@razoesparaacreditar

Depois de ver tantas tragédias pelo mundo, é gostoso lembrar que também existem muitas coisas boas. Essa é a ideia da conta do Instagram que conta com mais de 4 milhões de seguidores e publica postagens sobre ações de desconhecidos que, apesar de muitas vezes pequenas, podem tornar o mundo melhor (ou ao menos o seu dia).

@contente.vc

Uma plataforma focada em conteúdos que propiciem uma vida digital mais consciente. Criado pelas comunicadoras Daniela Arrais e Luiza Voll, o espaço propõe discussões sobre temas como o impacto da internet na saúde mental, trabalho, relações e emoções.

@menos1lixo

Movimento focado em empoderar o indivíduo capaz de transformar o mundo através dos pequenos gestos. É assim que a página se apresenta no Instagram. Nas postagens, é possível conferir dicas para diminuir os excessos de consumo, lixo e desperdício. Quem sabe o incentivo não te ajuda a riscar uma das metas do ano novo?

@nutri_secrets

A nutricionista Aline Quissak compartilha todo o seu conhecimento sobre a alimentação terapêutica. Isso inclui dicas de receitas hormonais, anti-inflamatória e até para ansiedade e depressão; indicações de comidas que podem diminuir o estresse e ajudar na saciedade, mas também explicações sobre os órgãos e suas necessidades.

@book.ster

De indicações de livros a dicas para desenvolver a prática da leitura. O influenciador Pedro Pacífico conta tudo sobre suas leituras, incluindo uma pequena sinopse do livro e uma nota de 0 a 10. A conta tem ainda desafios literários para incentivar os seguidores.

@eutededico

Falando em livros, essa página resgata dedicatórias e escritos profundos que estranhos deixaram em livros. O resultado, na maior parte das vezes, são construções emocionantes, seja de despedida ou reconciliação, que nos fazem, ao menos por um tempo, nos deslocar para o mundo das cartas.

@obvious.cc

Posts coloridos com desenhos minimalistas e frases impactantes são a especialidade da página. O objetivo é refletir sobre ansiedade, saúde mental, prazer e conforto, falando diretamente com os millennials e a geração Z.

