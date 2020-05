Asilo registra oitava morte de idoso por coronavírus em Piracicaba

SOROCABA – Subiu para oito o número de mortes causadas pelo coronavírus entre os idosos residentes em um asilo de Piracicaba, no interior de São Paulo. Nesta sexta-feira, 1.º, foi registrada a morte de uma idosa de 76 anos que contraiu o vírus no Lar Betel, onde morava, e estava internada em um hospital da cidade.

O primeiro óbito aconteceu no último dia 23, quando a unidade tinha 82 idosos residentes. Há ainda seis pacientes do asilo internados em hospitais da cidade. O número de mortes pela covid-19 na cidade subiu para 11.

Desde o início do surto, 14 dos 75 funcionários do asilo foram afastados após terem contraído o vírus. Uma equipe da Vigilância Sanitária municipal foi mobilizada para apoiar o grupo médico do asilo nas medidas de contenção do vírus. Idosos residentes e funcionários estão sendo submetidos a testes para detecção do vírus.

A promotoria de Piracicaba do Ministério Público estadual abriu procedimento para apurar as causas do surto e se foram adotadas medidas adequadas para sua contenção. O Lar Betel e a prefeitura já prestaram informações ao MP.