Brasil tem mais de 70 mil mortos e 1,8 milhão de infectados pela covid-19

SÃO PAULO - Há 55 dias sem Ministro da Saúde, o Brasil ultrapassou as 70 mil mortes pelo novo coronavírus nesta sexta-feira, 10. Foram 1.270 novos óbitos nas últimas 24h, totalizando 70.524 vidas perdidas pela covid-19, de acordo com o levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL. Há quase um mês, no dia 11 de junho, o País alcançava a marca de 40 mil mortes.

O único outro país do mundo a ter superado a marca de 70 mil mortes foi os Estados Unidos, em 6 de maio, quando atingiu 70.802 óbitos pela doença, segundo dados do Centro para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Hoje os EUA contabilizam mais de 3,1 milhões de infecções confirmadas e 133 mil óbitos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. O Brasil vem na sequência em números absolutos como nação mais atingida pela pandemia.

Por quatro dias consecutivos, o País contabilizou mais de 1,1 mortes e mais de 40 mil novos casos confirmados da doença no período de 24 horas: foram 45.235 de ontem para hoje e agora já são 1.804.338 pessoas contaminadas. A covid-19 já chegou a 96,4% dos municípios (5.371) e o percentual de cidades com mortos é de 51%, segundo dados do Ministério da Saúde.

Liderando o ranking brasileiro de mortes e casos, São Paulo acumula 17.442 mortes pela covid-19 e 359.110 casos confirmados da doença. Nas últimas 24 horas, foram 9.395 novas infecções e 324 óbitos a mais desde quinta-feira.

Além de São Paulo, outros 12 estados já ultrapassaram a marca de mil mortes pela covid-19. O estado do Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos, com 11.280 vítimas da doença. Em seguida estão: Ceará (6.777), Pernambuco (5.482), Pará (5.224), Amazonas (3.008), Maranhão (2.392), Bahia (2.383), Espírito Santo (1.967), Rio Grande do Norte (1.356), Alagoas (1.246) e Paraíba (1.229).

O Estado do Rio Grande do Sul, que ontem havia feito registrado com 45 óbitos, hoje aumentou esse dado com 49 mortes. No Paraná, foram 50 óbitos contabilizados no último balanço, número maior que o dia anterior (34 mortes). Em Santa Catarina, o boletim indicou 12 novas vítimas da covid-19 nas últimas 24 horas.

No País, o maior pico de novos casos de coronavírus foi registrado no dia 19 de junho, quando o país confirmou 55.209 novos infectados pela doença.

Consórcio de veículos de imprensa

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação, que uniram forças para coletar junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgar os números totais de mortos e contaminados. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia.

O órgão informou, no início da noite desta sexta-feira, que o Brasil contabilizou 1.214 óbitos e mais 45.048 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Com isso, segundo o Ministério da Saúde, no total são 1.800.827 mortes e 70.398 casos confirmados pelo coronavírus. O número é diferente do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.