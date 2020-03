Covas decreta fechamento dos parques municipais por tempo indeterminado

LEIA TAMBÉM > Fechamento de comércio em São Paulo por coronavírus deve afetar 117 mil lojas

SÃO PAULO - O prefeito Bruno Covas (PSDB) decretou o fechamento por tempo indeterminado dos parques municipais de São Paulo a partir deste sábado, 21. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira, 20, e engloba também o Parque das Bicicletas e o Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador (Ceret).

Há 107 parques na cidade de São Paulo, entre os parques urbanos, lineares e naturais (reservas ecológicas em que o acesso é feito com hora marcada) e não há um dado geral sobre o público que frequenta todos eles. O Parque do Ibirapuera, mais famoso da capital, chega a receber 150 mil pessoas aos fins de semana -- isso sem contar quando há eventos, e esse número pode subir. Na média, há 1 milhão de entradas por mês só lá.

Outras restrições

Começou a valer nesta sexta-feira na capital o decreto de Covas que determinou o fechamento do comércio de toda a cidade para tentar retardar o avanço do novo coronavírus. Lojistas estão proibidos de atender presencialmente o público por 15 dias. A medida não vale para farmácias, mercados, feiras livres, lojas de conveniência e postos de combustível, entre outros estabelecimentos. Bares, padarias e restaurantes podem funcionar, mas com regras adicionais de higiene. Casas noturnas, salões de festas e espaços de eventos também devem permanecer fechados até 20 de abril.

Na terça-feira, a Prefeitura publicou um decreto de emergência pública na capital paulista e entraram em vigor medidas como a suspensão do rodízio no trânsito, restrições a velórios e a possibilidade de apreender bens essenciais ao combate à pandemia, como o álcool em gel.

O governo do Estado também vem anunciando medidas para conter o avanço da doença. O governador João Doria (PSDB) fez uma recomendação, sem imposição legal nem punição, para que os shoppings das 39 cidades da região metropolitana de São Paulo fechem as portas a partir das próxima segunda-feira, 23, e permaneçam sem funcionar ao menos até o dia 30 de abril

São Paulo já teve cinco mortes confirmadas por causa do novo coronavírus.

Confira o que abre e o que fecha em São Paulo a partir de sexta-feira, 20.

Abertos

Farmácias

Mercados

Feiras livres

Padarias (com regras adicionais de higiene)

Bares (com regras adicionais de higiene)

Restaurantes (com regras adicionais de higiene)

Lojas de conveniência

Postos de combustível

locais de venda de produtos para animais

Fecham por determinação da prefeitura

Casas noturnas

Salões de festas

Espaços de eventos

Recomendação de fechamento por parte do governo do Estado

Igrejas e templos (se houver cultos, o indicado é manter 3m de distância entre os fiéis)

Shoppings

Academias

