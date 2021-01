Fabricante chinesa da Coronavac critica 'interesses protecionistas' de outros países

BRASÍLIA – O laboratório chinês Sinovac, fabricante da vacina Coronavac, divulgou uma nota para criticar o posicionamento de outros países em relação ao processo de vacinação.

Na nota, a Sinovac afirma que a “a luta global” contra a pandemia do novo coronavírus entrou em um “estágio decisivo”, onde as vacinas tornaram-se um fator chave para conter a disseminação do vírus e salvar vidas, mas que outros países, diferentemente da China, são pouco colaborativos e priorizam “interesses protecionistas”.

“Viemos a público alertar aos países latino-americanos que estejam cientes do fato de que a China compartilha vacinas com o resto do mundo e que, até o momento, não encontrou nenhum incidente de segurança. Em contraste, os EUA implementaram uma política que prioriza as vacinas dos EUA para proteger apenas o povo americano. Tanto o ex-presidente Trump, que deixou o cargo recentemente, quanto o agora presidente Biden, mantiveram essa posição”, afirma o laboratório.

A Sinovac Biotech afirma que o laboratório e a China estão comprometidos em tornar a nova vacina contra o coronavírus um “bem público global”, postura que, segundo a empresa, “não é adotada por outras nações com interesses protecionistas e pouco colaborativos em um momento que deveria ser de união mundial”.

A China, afirma a companhia, foi o primeiro país a desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus, produzida pela Sinovac, tendo a segurança e eficácia do imunizante reconhecida por países ao redor do mundo. “Programas de vacinação pública em massa usando a fórmula chinesa estão em andamento em países da Ásia, Europa e América Latina”, declara a companhia, para dizer que, em contraste com os fatos, o desenvolvimento, teste e vacinação utilizando o imunizante chinês foram, “desde o início do enfrentamento global à pandemia, deliberadamente desacreditados por alguns países ocidentais devido ao viés político, manipulação da opinião pública e interesses estratégicos, resultando em deliberada desinformação e prejuízo aos cidadãos do mundo”.

Em tom crítico, o laboratório afirma que, em nenhum país onde a vacina chinesa foi aplicada, foram comprovados incidentes de segurança ou reações adversas ou fatais à fórmula desenvolvida pela Sinovac.

“O desenvolvimento e a distribuição da vacina contra o coronavírus não podem ser uma competição entre países ou empresas, mas sim uma batalha com toda a humanidade lutando em conjunto contra o vírus. Temos a nossa frente um futuro compartilhado e pandemias não reconhecem ou respeitam fronteiras”, afirma a companhia, acrescentando que “somente com uma distribuição justa das vacinas e esforço coletivo global venceremos o coronavírus”. “Quando todas as pessoas em grupos de risco forem imunizadas, o mundo poderá retomar a segurança.”