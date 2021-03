Guia de sobrevivência: Medidas preventivas contra a covid-19 devem ser mantidas

Como podemos nos proteger e evitar o surgimento de novas variantes?

O combate à nova variante brasileira do novo coronavírus envolve, segundo especialistas, a aplicação de muitas medidas já conhecidas desde o início da pandemia. Com o novo avanço nos casos, internações e mortes causadas pela covid-19, o momento é de efetivar a implementação de ações conhecidas dos brasileiros, mas ainda em parte desprezadas.

Ou seja, as medidas de proteção amplamente divulgadas devem ser mantidas?

Exato. Nesse rol estão o uso adequado de máscaras, a higienização recorrente das mãos e o distanciamento social. A tríade propagada por especialistas e organizações desde os primeiros sinais de avanço da doença ainda encontra dificuldade para ser posta em prática no Brasil, em particular as grandes aglomerações que continuam a ocorrer em diferentes regiões. Além de higiene, máscara e distanciamento, especialistas cobram testagem em massa e rastreamento de contatos, assim como a ampliação de imunização contra covid-19 também é necessária.

“A estratégia de combate não muda em absolutamente nada. Estamos ouvindo dizer que as variantes geraram maior disseminação da doença, mas foi a maior disseminação que gerou as variantes. Quanto mais o vírus se replica, mais ele sofre mutação. A maior probabilidade é quando deixamos ele correr livre”, explicou Natalia Pasternak, doutora em microbiologia pela USP e presidente do Instituto Questão de Ciência (IQC).

Mantenho a rotina de tirar sapato ao chegar em casa?

Trata-se de um hábito de higiene não só em tempos de pandemia. Pode ser uma forma de evitar germes e parasitas em casa.

Com a disseminação da P1, devo deixar de usar o elevador do meu prédio?

"Podendo utilizar o elevador só você ou sua família, é melhor. Ter várias pessoas é sempre um risco maior. E, com a variante nova, o risco de infecção aumenta", orienta o infectologista Marcelo Otsuka. Se for possível, a pessoa pode usar a escada.

Moro em um condomínio. Devo continuar participando de reuniões e assembleias presenciais?

A recomendação da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC) é que, durante a fase vermelha no Estado de São Paulo, sejam realizadas assembleias virtuais. A entidade diz que aglomerações também devem ser evitadas nas áreas comuns, como churrasqueiras e salões de festas.

Ainda devemos nos preocupar com limpeza de superfícies?

Em artigos publicados em revistas científicas renomadas, como The Lancet e Nature, cientistas afirmaram que o contato com superfícies não é a principal forma de infecção pelo novo coronavírus. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) também fez a mesma afirmação, dizendo que a transmissão de gotículas respiratórias infecciosas era o "principal modo" de transmissão. Mesmo assim, é importante manter a higiene das mãos e continuar com o cuidado de não tocar nos olhos, no nariz, na boca nem na máscara.

Devo manter a limpeza de produtos quando faço compras no supermercado ou encomendas que recebo em casa?

Sim. A rotina de limpeza deve ser mantida com relação aos produtos comprados nos supermercados, assim como das entregas de delivery. “Higiene continua sendo muito importante. Um produto pode estar contaminado por pessoa infectada. Continuamos tendo de higienizar mãos e superfícies”, diz Otsuka. Higienizar frutas e verduras é fundamental, mas não há indícios de que a doença seja transmitida por alimentos.

Além disso, para se proteger, leve uma lista pronta do que precisa comprar para agilizar a compra, lave bem as mãos ao chegar em casa e higienize as embalagens com álcool 70%.

Em tempos de coronavírus, assim que se chega em casa se deve tirar a roupa e os sapatos e lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 40 segundos. O rosto deve ser lavado também. Os sapatos devem ser colocados na entrada da casa ou em um local que reúna apenas os calçados.