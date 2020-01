Japão confirma caso de nova pneumonia viral chinesa

TÓQUIO - Um paciente japonês que esteve no início de janeiro na cidade chinesa de Wuhan, epicentro de uma misteriosa pneumonia viral, contraiu a doença, anunciou o Ministério da Saúde do Japão nesta quinta-feira, 16.

Natural da prefeitura de Kanagawa (limítrofe a Tóquio), o paciente com cerca de 30 anos foi hospitalizado no dia 10 de janeiro com forte febre e outros sintomas depois de regressar de Wuhan.

Os resultados das análises saíram no dia 15 de janeiro e confirmaram a presença de um novo coronavírus surgido na China. O homem melhorou e recebeu alta nesta quarta-feira, 15.

As autoridades chinesas avaliam que o risco de o novo surto de pneumonia viral ser transmissível entre humanos é "baixo", mas "não está descartado".

A doença já deixou um morto e faz temer o reaparecimento de um vírus da mesma família daquele causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAS, na sigla em inglês), que matou cerca de 650 pessoas na China continental e em Hong Kong entre 2002 e 2003.

A doença também foi diagnosticada na Tailândia, em uma mulher oriunda de Wuhan, anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS), citando as autoridades tailandesas. /AFP