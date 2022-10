Outubro Rosa: quais os sintomas do câncer de mama?

Durante o Outubro Rosa, estou respondendo a perguntas das leitoras sobre o câncer de mama (aliás, no final deste post explico como mandar a sua). Claro, estou à disposição também o resto do ano, mas nesse período em que o tema está em evidência é importante falar o máximo possível, com a maior quantidade de pessoas, sobre a doença.

Esta semana, a leitora Janete perguntou se eu tive algum sintoma antes de descobrir meu tumor.

No meu caso, eu percebi uma pequena protuberância abaixo da aréola, algo muito pequeno e sutil, similar a uma espinha interna. Era realmente quase imperceptível, nem eu mesma sei como enxerguei. Por sorte, aquilo acendeu um alerta, já que eu tinha outros casos na família.

A verdade é que eu tive sorte: meu tumor era pequeno, mas estava muito próximo à pele, por isso ficou visível. No entanto, muitas vezes o câncer de mama não tem sintomas, porque o tumor está numa área interna da mama. Por isso é tão importante manter a mamografia em dia.

Na maior parte dos casos, os sintomas do câncer de mama surgem em casos mais avançados. Segundo o Oncoguia, o sintoma mais comum do câncer de mama é o aparecimento de um nódulo ou massa. Mas podem surgir outros sinais, como inchaço, dor na mama ou no mamilo, vermelhidão, inversão do mamilo, saída de secreção ou sangue pelo mamilo, espessamento da pele e linfonodos aumentados.

Vale dizer que você pode sentir algum desses sintomas e não ter câncer de mama. Mas só o médico vai poder dizer, ok?

O autoexame – aquele que por anos apareceu na TV ensinando como apalpar a própria mama para sentir nódulos – também pode auxiliar na descoberta de nódulos, mas os especialistas avisam que os sinais podem ser confusos e nada definitivos.

Caso você ou algum familiar seja diagnosticada, não se desespere. Os índices de cura chegam a 95% quando o câncer é descoberto nos estágios iniciais, e os tratamentos estão cada vez mais avançados. Câncer não é uma sentença de morte.

Quer mandar sua dúvida sobre câncer de mama? Envie para o Instagram do Estadão ou para o meu perfil pessoal.