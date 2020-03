Banco aprova linha de crédito de US$ 300 mi para ações emergenciais contra o coronavírus

SÃO PAULO - O Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) divulgou nesta terça-feira, 3, que aprovou utilização de uma linha de crédito de US$ 300 milhões para “atender de maneira ágil e oportuna as emergências que possam se apresentar aos seus países acionistas por conta do coronavírus”.

A instituição acrescentou que foi aprovada também a possibilidade de outorgar cooperação técnica não reembolsável de até US$ 5 milhões “para iniciativas relacionadas com a atual conjuntura relacionada ao vírus”.

“O CAF apoia seus países acionistas na atenção e prevenção de emergências e desastres naturais por meio de facilidades de financiamento e de recursos não reembolsáveis, como é o caso das aprovações feitas nos últimos anos em favor de Paraguai, Bolívia, Brasil, Argentina e Uruguai”, afirmou, segundo nota divulgada pelo banco, Luiz Carranza, presidente-executivo.

O objetivo desta nova linha de crédito, disse ele, é agilizar “a aprovação de operações para a atenção imediata que permita resguardar a saúde da população e atender de maneira oportuna as eventualidades que se possam apresentar”.

No continente, o Brasil tem dois casos confirmados da doença, ambos na cidade de São Paulo. O País adota medidas preventivas para evitar o avanço do vírus e já monitora passageiros vindos de 27 países. Nesta terça, a Argentina e o Chile confirmaram seus primeiros casos.