Covid-19: o que sabemos até agora sobre a nova cepa do vírus na Europa

LONDRES - Diante de uma nova cepa do SARS-CoV-2, vírus que causa a covid-19, o Reino Unido anunciou neste sábado, 19, restrições mais duras a Londres e parte do país. A variante pode ser até 70% mais transmissível do que as versões anteriores do vírus, de acordo com o primeiro-ministro Boris Johnson. A nova mutação foi detectada pela primeira vez no sudeste da Inglaterra em setembro e está rapidamente se tornando a cepa dominante em Londres e outras regiões do país. Especialistas disseram, no entanto, que não parece mais mortal ou mais resistente às vacinas.

O principal conselheiro científico do Reino Unido, Patrick Vallance, disse ao The Washington Post que o "vírus se espalhou" após ser observado por meses. “E está se movendo rapidamente, o que levou a um forte aumento nas hospitalizações”, disse ele. O cientista continuou dizendo, porém, que o surto da nova cepa “é controlável e há luz no fim do túnel com a vacinação iniciada”. O Reino Unido foi o primeiro país a aprovar a nova vacina Pfizer/BioNTech e a iniciar um programa de imunização em massa, no início deste mês.

Leia Também Itália, Holanda e Bélgica proíbem voos do Reino Unido para conter nova variante do coronavírus

Há algumas semanas, a nova cepa era associada a apenas 10% ou 15% dos casos de covid-19 em algumas áreas britânicas; agora, a variante é responsável por 60% dos casos em Londres, segundo o The Guardian. Os cientistas, no entanto, ainda não conseguiram apontar por que essa mutação do vírus se espalha mais rápido.

Pesquisadores enfatizaram que esse tipo de mutação não é surpreendente. A professora de microbiologia da Universidade de Cambridge Sharon Peacock, diretora do Covid-19 Genomics UK Consortium, destacou que milhares de mutações no coronavírus foram identificadas desde seu surgimento. “O grande número (de mutações) não tem impacto”, disse ela ao Post. “As mutações fazem parte da vida natural.”

Nova cepa do coronavírus é mais transmissível

Muitos vírus sofrem mutação e evoluem, tornando-se mais transmissíveis, mas menos mortais. Mas, até o momento, o declínio da mortalidade entre as pessoas infectadas durante a pandemia foi atribuído a melhorias nos tratamentos. Cientistas britânicos vêm acompanhando a disseminação da nova variante há quase três meses. A nova cepa foi identificada em amostras coletadas de mais de 1.100 pessoas, a maioria das quais vivia no sudeste da Inglaterra.

O especialista em doenças infecciosas John Edmunds, da London School of Hygiene & Tropical Medicine, disse a repórteres que os cientistas precisam responder a três perguntas. A variante é mais mortal? Pode ignorar anticorpos de uma infecção anterior ou da vacinação? E é transmissível? “No momento não temos informações sobre as duas primeiras perguntas, mas nos últimos dias começamos a obter uma resposta para a terceira, e a resposta é uma notícia muito ruim”, disse ele. “Parece que este vírus é significativamente mais infeccioso do que as cepas anteriores.”

No sábado, o consultor científico-chefe disse que havia 23 mutações diferentes nesta nova variante. A maioria estava em um segmento do genoma do SARS-CoV-2 que codifica a proteína spike, uma estrutura essencial para a capacidade do vírus de se ligar às células receptoras em uma pessoa que é exposta e depois infectada. Os cientistas que rastrearam a nova cepa do vírus informaram repórteres de vários veículos, incluindo o The Washington Post, nos últimos dias. O que os surpreendeu foi a prevalência repentina da nova variante. “Essa linhagem surgiu muito rapidamente”, disse Nick Loman, professor de genética microbiana na Universidade de Birmingham.

O professor de medicina experimental Peter Openshaw, do Imperial College London, disse os dados do governo britânico sobre a nova variante do coronavírus são "de grande preocupação", observando que a "variante parece cerca de 40% a 70% mais transmissível". Ele disse que o número de casos pode dobrar em “apenas seis ou sete dias” no ritmo atual. “Portanto, é realmente vital que tenhamos tudo sob controle”, disse ele a repórteres de ciência no sábado.

Outra cientista ouvida pelo The New York Times também atribuiu a explosão de casos no Reino Unido à nova variante. “Essa disseminação está acontecendo em um momento em que já existem muitas linhagens circulando e, apesar disso, (a nova variante) está sobrepujando todas elas”, disse a geneticista Kristian Andersen, da Scripps Research em La Jolla, Califórnia. A nova cepa britânica tem uma mesma mutação que uma linhagem que está crescendo explosivamente na África do Sul. Em uma reunião da Organização Mundial de Saúde (OMS) no início deste mês, os cientistas relataram que a variante sul-africana foi responsável por 80% a 90% das infecções recentemente identificadas, levando a uma segunda onda explosiva.

“Normalmente vemos de 20 a 30 linhagens em nossas amostras em um determinado momento”, disse ao Times o professor Tulio de Oliveira, da Escola de Medicina Nelson R. Mandela da Universidade de KwaZulu-Natal, em Durban, o que primeiro sinalizou a cepa. “Agora, vemos apenas uma.”

Por que essa cepa está causando preocupação?

Três coisas estão acontecendo, o que significa que está atraindo a atenção:

A mutação está substituindo rapidamente outras versões do vírus, ela possui mutações que afetam parte do vírus provavelmente importantes e algumas dessas mutações já foram observadas em laboratório que aumentam a capacidade do vírus de infectar células.

Tudo isso se junta para construir um caso de vírus que pode se espalhar mais facilmente.

No entanto, não há certeza absoluta. Novas cepas podem se tornar mais comuns simplesmente por estar no lugar certo na hora certa - como Londres, que tinha apenas restrições de nível dois até recentemente.

Mas já a justificativa para as restrições de nível quatro é, em parte, reduzir a disseminação da variante.

Isso já aconteceu antes?

Sim.

O vírus que foi detectado pela primeira vez em Wuhan, China, não é o mesmo que você encontrará na maioria dos cantos do mundo.

A mutação D614G surgiu na Europa em fevereiro e se tornou a forma globalmente dominante do vírus. Outra, chamada A222V, se espalhou pela Europa e estava ligada às férias de verão das pessoas na Espanha.

O que sabemos sobre as novas mutações?

Uma análise inicial da nova variante foi publicada e identifica 17 alterações potencialmente importantes. Houve mudanças na proteína do pico - esta é a chave que o vírus usa para abrir a porta de entrada para as células do nosso corpo.

Uma mutação chamada N501Y altera a parte mais importante do pico, conhecida como "domínio de ligação ao receptor". É aqui que o pico faz o primeiro contato com a superfície das células do nosso corpo. Quaisquer alterações que tornem mais fácil a entrada do vírus provavelmente serão uma vantagem.

A outra mutação - uma deleção H69 / V70, na qual uma pequena parte do espinho é removida - já havia surgido várias vezes antes, incluindo o famoso vison infectado.

O trabalho do professor Ravi Gupta da Universidade de Cambridge sugeriu que essa mutação aumenta a capacidade de infecção em duas vezes em experimentos de laboratório.

Estudos do mesmo grupo sugerem que a exclusão torna os anticorpos do sangue dos sobreviventes menos eficazes no ataque ao vírus.

Onde a variante foi detectada?

Em setembro, pesquisadores do Reino Unido descobriram a prevalência da variante ao coletar amostras de pessoas infectadas no sudeste da Inglaterra. Pareceu se espalhar rapidamente.

“Essa linhagem surgiu muito rapidamente”, disse Nick Loman, um dos pesquisadores e professor de genômica microbiana na Universidade de Birmingham ao The Washington Post.

Desde então, Austrália, Dinamarca e Holanda identificaram casos da variante em seus países, disse a Organização Mundial de Saúde à BBC. No domingo, as autoridades italianas anunciaram que um paciente retornando da Grã-Bretanha “nos últimos dias” estava em isolamento depois que cientistas detectaram a mutação.

Na África do Sul, autoridades de saúde disseram no domingo que uma versão do vírus semelhante à variante do Reino Unido foi encontrada em 80 a 90% das amostras analisadas desde meados de novembro.

A cepa já está nos Estados Unidos?

O vírus não foi detectado nos Estados Unidos, mas as autoridades estão observando os desenvolvimentos na Grã-Bretanha, disse o almirante Brett Giroir, encarregado dos testes.

Embora a orientação de agências federais desencoraje viagens para a Grã-Bretanha, os Estados Unidos não proibiram viagens de lá.

“Eu realmente não acredito que precisamos fazer isso ainda”, afirmou Giroir.

Mas o governador de Nova York, Andrew Cuomo, apontou no domingo que seria necessário apenas um voo para os Estados Unidos para espalhar a mutação, instando as autoridades federais a restringir as viagens.

“No momento, esta variante no Reino Unido está entrando em um avião e voando para o aeroporto internacional de Nova York”, adicionou Cuomo em uma teleconferência com repórteres.

No entanto, Kuppalli alertou que pouco se sabe sobre a eficácia de uma proibição, referindo-se a casos em que as pessoas correram para os aeroportos e se reuniram em longas filas tentando viajar antes que as restrições fossem colocadas em vigor no início da pandemia.

Também não é totalmente certo se o vírus ganhou presença no sudeste da Inglaterra por causa de seus marcadores genéticos alterados ou por meio de eventos de super-propagação, disse Scott Gottlieb, ex-chefe da agência reguladora de alimentação e medicamentos, Food and Drug Administration (FDA).

“Parece que essa nova variedade é mais contagiosa”, disse Gottlieb. “Não parece ser mais virulento, nem mais perigoso do que a cobiça comum. A próxima pergunta é: isso eliminará nossa imunidade natural?”

Isso torna a infecção mais mortal?

Não há evidências que sugiram que sim, embora isso precise ser monitorado.

Porém, apenas aumentar a transmissão já seria suficiente para causar problemas aos hospitais.

Se a nova variante significa que mais pessoas são infectadas mais rapidamente, isso, por sua vez, leva a mais pessoas precisando de tratamento hospitalar.

As vacinas autorizadas ainda serão eficazes contra essa variante do vírus?

Até agora, os especialistas dizem que não há indicação de que a variante seja resistente às vacinas Pfizer e Moderna autorizadas pelo FDA.

“Não há razão para acreditar que as vacinas que foram desenvolvidas não serão eficazes contra este vírus também”, disse Vivek H. Murthy, candidato do presidente eleito Joe Biden para cirurgião geral. “O ponto principal é que se você está em casa e ouvindo essas notícias, isso não muda o que fazemos em termos de precauções”.

Embora a vacina permaneça fora do alcance da maioria dos americanos, seguir orientações como o distanciamento social e o uso de máscaras continua sendo a forma mais prática de prevenir a transmissão. /COM INFORMAÇÕES DE THE WASHINGTON POST E THE NEW YORK TIMES