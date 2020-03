De suspensão de aulas a fechamento de espaços, o que os Estados fazem contra o coronavírus

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

O avanço do novo coronavírus continua a impactar a rotina dos brasileiros. Com 200 casos confirmados em 14 Estados e o Distrito Federal - a maioria em São Paulo -, as medidas restritivas já se ampliam para escolas, estabalecimentos públicos, empresas e locais de lazer. O vírus que surgiu na China no fim do ano passado já chegou a mais de 120 países, registra mais de 142 mil infectados e 5 mil mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde, que declarou a situação como pandemia.

São Paulo

Em São Paulo, as aulas em escolas públicas e particulares iniciam nesta segunda a suspensão gradual de suas aulas, conforme determinação do governo na semana passada. A partir do dia 23, elas devem ser totalmente fechadas. Esta semana é de adaptação. A Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) vão suspender as aulas a partir de terça. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) havia adotado a medida desde a semana passada. A Unifesp determinou a suspensão das aulas nesta segunda.

O governo de São Paulo anunciou ainda que, na terça, funcionários públicos estaduais com mais de 60 anos, com exceção das áreas de segurança pública e saúde, deverão trabalhar de suas casas. Também a partir do dia 17, museus, bibliotecas, teatros e centros culturais do Estado ficarão fechados por 30 dias. Os 153 centros de convivência do idoso ficarão fechados por 60 dias.

Também houve recomendação para que locais de entretenimento privado como teatros e cinemas sejam fechados por até 30 dias. Na tarde desta segunda, o governo deve anunciar novas medidas.

Rio

No Rio, o governo do Estado informou que alunos de escolas estaduais terão 15 dias das férias escolares antecipados a partir desta segunda. As aulas da rede municipal de ensino também estão suspensas. As escolas só vão ser abertas das 11h às 13h, para servir almoço aos alunos. Isso porque muitas crianças, principalmente as mais pobres, dependem da refeição oferecida pelos colégios.

O governo local recomendou o cancelamento de eventos esportivos, shows, feiras, eventos científicos, comícios e passeatas em locais abertos ou fechados. Em todas as repartições públicas do Estado, haverá redução de atendimento ao público para evitar aglomeração.

Espírito Santo

Nesta segunda, o governo do Espírito Santo decretou estado de emergência em decorrência do coronavírus. Com o decreto, o Estado poderá "estabelecer isolamento; quarentena; exames médicos; testes laboratoriais; coleta de amostras clínicas; vacinação e outras medidas profiláticas; tratamentos médicos específicos; estudo ou investigação epidemiológica; exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; e campanha de comunicação para utilidade pública.

Distrito Federal

No Distrito Federal, os espaços culturais tiveram funcionamento suspenso após decreto na última semana. A Companhia Energética de Brasília informou que não faria atendimentos pessoais. Aulas de escolas das redes pública, privada e do ensino superior também estão suspensas por 15 dias.

