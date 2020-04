No Rio, médicos se isolam para proteger famílias do contágio pelo coronavírus

RIO – Na linha de frente do combate aos casos graves da covid-19, profissionais de saúde de um dos mais conceituados hospitais privados do Rio também estão sucumbindo. A despeito das mais estritas regras de segurança, a doença já atingiu de 15% a 20% da equipe, revelando uma faceta cruel da pandemia.

O Copa Star é considerado top de linha, do ponto de vista de tecnologia e de pessoal. São 60 médicos e 300 auxiliares, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas. Atualmente está com 65 pacientes, grande parte entubada. “Um lado cruel é o isolamento de pacientes e médicos; muitos optaram por sair de casa”, contou o diretor médico do hospital, Bruno Celoria, de 35 anos. “O impacto é grande; tivemos perda de mão de obra, recepcionistas, médicos, enfermeiros.”

Um dos coordenadores das UTIs, Márcio Ananias, de 53 anos, desenvolveu a forma grave da doença e teve de ficar dez dias internado na unidade em que trabalha. “Achei que ia morrer, cheguei a ligar para o seguro de vida e para a gerente do banco.” Para impedir a circulação do vírus, pacientes da covid-19 ficam internados em unidades isoladas do restante do hospital e não recebem visitas. “Me sentia solitário, deprimido, fiquei mal da cabeça.”

O Copa Star tem 14 leitos de pressão negativa – quartos com antecâmara e uma espécie de filtro que impede a saída do vírus. Num primeiro momento, o diretor do hospital, João Pantoja, achou que seriam suficientes. Mas já abriu três unidades exclusivas para covid-19 e planeja uma quarta.

Boa parte da transmissão ocorre quando o paciente não apresentou sintomas. Ananias, por exemplo, pegou a doença de uma paciente particular que tratava uma diverticulite e nem sabia que tinha covid-19. O coordenador das unidades de terapia intensiva do hospital, Fábio Miranda, de 63 anos, apresentou sintomas leves e se recupera em casa. “Quando começaram a chegar os primeiros pacientes, há sete, oito semanas, fui para um hotel”, diz. “Depois consegui convencer a família toda a ir para a casa de Teresópolis.”

Nem todos podem fazer isso. “Minha mulher também é médica e temos cinco filhos, não tem como sair de casa”, diz o intensivista Maximiliano Dutra, de 46 anos, supervisor de um dos covidários (como médicos chamam unidades exclusivas para a covid-19). “Tomamos todas as precauções, mas os riscos existem.”