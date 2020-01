Número de mortos pelo coronavírus chega a 56 na China, diz governo

PEQUIM - A Comissão Nacional de Saúde da China informou neste sábado, 25, que o número de mortes decorrentes da infecção por coronavírus subiu para 56. O país registra 1.975 pessoas com diagnóstico da doença. O informe mais recente sobre o vírus relatou 15 novas mortes e 688 novos contágios.

Entre os pacientes, há 324 em estado grave e outros 49 conseguiram superar a infecção, tendo recebido alta, informou a comissão. O vírus tem origem na cidade de Wuhan, na região de Hubei, e já se espalhou para Pequim e Xangai, além de ter chegado a outros países como os Estados Unidos, Tailândia, Coreia do Sul, Japão, Austrália, França e Canadá.

Neste sábado, o presidente chinês Xi Jinping destacou o avanço acelerado das infecções, o que criou uma grave situação no país, segundo ele classificou. A área de Wuhan está isolada e o governo impôs novas restrições de viagem na região de Hubei, com vetos a ônibus entre as províncias. As viagens internacionais em grupo também foram proibidas pela administração chinesa. /EFE E REUTERS