O que abre na fase vermelha em SP? Entenda o que muda

SÃO PAULO - Após queda nas internações por covid-19, o Estado voltará à fase vermelha do Plano São Paulo na próxima segunda-feira, 12. A etapa, que vai vigorar até o dia 18, é a mais restritiva antes da fase emergencial, mas já permite a retirada de produtos em lojas e restaurantes. O consumo em bares e restaurantes continua proibido.

Leia Também SP volta para fase vermelha na segunda e escolas podem reabrir com 35% dos alunos

Regras da fase emergencial, como a recomendação do teletrabalho nas atividades administrativas, foram incorporadas pela fase vermelha. A proibição de atividades religiosas, regra que pode ser definida por prefeitos e governadores conforme decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira, 8, será mantida.

Na fase vermelha, serviços considerados essenciais podem funcionar. Lojas, restaurantes e bares podem fazer a comercialização de produtos por meio de drive-thru, delivery ou retirada. As escolas, que passaram a ser consideradas serviços essenciais, também poderão ser abertas.

Veja a seguir o que se pode fazer ou não nesse período:

​O que pode abrir na fase vermelha em SP?

Apenas serviços essenciais. São eles:

Saúde: hospitais, clínicas, farmácias, clínicas odontológicas, lavanderias e estabelecimentos de saúde animal;

hospitais, clínicas, farmácias, clínicas odontológicas, lavanderias e estabelecimentos de saúde animal; Alimentação: supermercados, hipermercados, açougues e padarias, lojas de suplemento, feiras livres. É vedado o consumo no local;

supermercados, hipermercados, açougues e padarias, lojas de suplemento, feiras livres. É vedado o consumo no local; Bares, lanchonetes e restaurantes: permitido serviços de entrega (delivery) e que permitem a compra sem sair do carro (drive thru). Também é possível fazer retirada (take away). Válido também para estabelecimentos em postos de combustíveis;

permitido serviços de entrega (delivery) e que permitem a compra sem sair do carro (drive thru). Também é possível fazer retirada (take away). Válido também para estabelecimentos em postos de combustíveis; Abastecimento: cadeia de abastecimento e logística, produção agropecuária e agroindústria, transportadoras, armazéns, postos de combustíveis e lojas de materiais de construção;

cadeia de abastecimento e logística, produção agropecuária e agroindústria, transportadoras, armazéns, postos de combustíveis e lojas de materiais de construção; Logística: estabelecimentos e empresas de locação de veículos, oficinas de veículos automotores, transporte público coletivo, táxis, aplicativos de transporte, serviços de entrega e estacionamentos;

estabelecimentos e empresas de locação de veículos, oficinas de veículos automotores, transporte público coletivo, táxis, aplicativos de transporte, serviços de entrega e estacionamentos; Serviços gerais: lavanderias, serviços de limpeza, hotéis, manutenção e zeladoria, serviços bancários (incluindo lotéricas), serviços de call center, assistência técnica de produtos eletroeletrônicos e bancas de jornais;

lavanderias, serviços de limpeza, hotéis, manutenção e zeladoria, serviços bancários (incluindo lotéricas), serviços de call center, assistência técnica de produtos eletroeletrônicos e bancas de jornais; Segurança: serviços de segurança pública e privada;

Comunicação social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens;

meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens; Construção civil e indústria: sem restrições

sem restrições Educação: escolas de educação básica, com limite de 35% da capacidade de alunos.

O que muda com o retorno à fase vermelha?

Bares, restaurantes e lojas vão poder voltar a utilizar o serviço de retirada (take away), além de drive-thru e delivery. As escolas, que agora se encaixam como serviço essencial, vão poder reabrir.

Por que o Estado voltou para a fase vermelha?

O governo justificou que houve queda nas taxas de internação no Estado. Segundo Jean Gorinchteyn, secretário de Estado da Saúde, as medidas adotadas nas fases vermelha e emergencial resultaram em queda de 0,5% por dia das internações em UTIs.

As escolas vão continuar fechadas?

Não. Um decreto publicado no fim de março declarou as escolas públicas e particulares como essenciais. Assim, as escolas poderão reabrir a partir da próxima segunda-feira, 12, com 35% da capacidade.

Quais regras da fase emergencial foram incorporadas à fase vermelha?

O escalonamento dos horários de entrada e saída de atividades como indústria, serviço e comércio, a obrigatoriedade do teletrabalho nas atividades administrativas e a proibição das atividades religiosas.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Haverá toque de recolher na fase vermelha?

Sim, será mantido o toque de recolher das 20h às 5h.

Quais são os horários de escalonamento para entrada e saída dos profissionais da indústria, comércio e serviços?

Segundo a gestão estadual, os horários indicados são das 5h às 7h para entrada e das 14h às 16h para saída de profissionais da indústria; entrada das 7h às 9h e saída das 16h às 18h para os de serviços; e entrada das 9h às 11h e saída das 18h às 20h para os do comércio.

O teletrabalho será mantido na fase vermelha?

A recomendação de manter a modalidade está prevista para todas as atividades administrativas do setor público e da iniciativa privada.

Os campeonatos esportivos serão liberados?

Apenas os profissionais e a partir das 20 horas. Será necessário fazer testagem, seguir os protocolos de segurança e não está permitido ter torcida presencial.

Parques e praias serão liberados?

Parques municipais (como o Ibirapuera e o do Carmo), e estaduais (como o Villa-Lobos e o da Água Branca) continuam fechados. A decisão sobre as praias, segundo a gestão João Doria (PSDB), ficará por conta dos municípios.