USP confirma primeiro caso de coronavírus

SÃO PAULO - A Universidade de São Paulo (USP) confirmou nesta quarta-feira, 11, o primeiro caso de coronavírus em um de seus estudantes. Um aluno de graduação da Geografia entrou em contato com a direção do departamento do curso para informar que testou positivo para o vírus.

A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), da USP, informou que está levantando o histórico de circulação pelo câmpus do estudante confirmado com coronavírus para definir as próximas ações. Cerca de 105 mil pessoas frequentam diariamente a universidade, entre alunos, professores e funcionários.

Apenas as aulas do Departamento de Geografia foram suspensas nesta quarta, mas a faculdade se reuniu com a Reitoria e com a Superintendência de Saúde para avaliar se a suspensão de atividades deve ser ampliada para os demais cursos e áreas da universidade. O tempo de suspensão também não foi definido ainda.

O estudante está no 1º ano do curso, que iniciou o semestre letivo nesta segunda-feira, 9. Esse foi o único caso confirmado de coronavírus na USP, que já investigou outros casos suspeitos, mas foram todos descartados.

No fim da tarde desta quarta-feira, 11, a FFLCH informou em nota que manterá suas aulas e demais atividades enquanto aguarda manifestação da Superintendência de Saúde da USP e do Centro de Gestão do Coronavírus no Estado de São Paulo, "que vão estabelecer os protocolos necessários à segurança de todos."

Escolas

Duas escolas particulares de São Paulo já tiveram casos confirmados de coronavírus entre seus alunos. Um deles no colégio Bandeirantes, que manteve as atividades normalmente, e outro no colégio Avenues que suspendeu as aulas por uma semana.

Ainda nesta quarta, logo após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar pandemia do novo coronavírus, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que as instituições de ensino precisam se planejar para algumas medidas emergenciais pontuais. Ele cogitou a possibilidade de antecipação das férias escolares e aconselhou universidades e institutos de ensino a organizar trabalho remoto dos seus funcionários.

"(Vamos) deixar muito com os gestores a flexibilidade de adaptar e mandar sugestões (ao ministério), como mudar as férias. Pensem em um cenário de contingência. Esta é a melhor solução", disse.