De Tom Hanks a Di Ferrero, confira os famosos que estão com coronavírus

Na quarta-feira, 11, Tom Hanks e a esposa Rita Wilson se tornaram os primeiros nomes de peso em Hollywood a confirmarem que estão infectados com o novo coronavírus. Já durante a quinta, 12, foi a vez de celebridades brasileiras como a blogueira Gabriela Pugliesi e o cantor Di Ferrero anunciarem que contraíram a doença.

Abaixo, confira todos os famosos do Brasil e do mundo que foram contaminados pelo Covid-19, doença que já registrou mais de 125 mil casos e 4.613 mortes em todo o globo:

Tom Hanks e sua esposa, Rita Wilson, foram diagnosticados com o novo coronavírus na quarta-feira, 11, de acordo com publicação feita pelo ator em sua conta pessoal no Twitter. Os dois têm 63 anos e estão na Austrália para a gravação de um filme do qual Hanks participará.

A mulher do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, testou positivo para o novo coronavírus nesta quinta-feira, 12, segundo um comunicado oficial divulgado na noite de ontem. "Sophie Gregoire Trudeau foi examinada hoje por suspeita de covid-19. O exame deu positivo", informou a nota emitida pelo primeiro-ministro.

O secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, foi diagnosticado com coronavírus na tarde de quinta. Os exames foram realizados em São Paulo e a informação, antecipada pelo Estado, foi confirmada pelo Palácio do Planalto após exames testarem positivo.

O próprio artista divulgou que foi diagnosticado com o Covid-19 em vídeos postados nos stories do Instagram, nesta quinta. Ele tinha uma apresentação marcada para o sábado, 14, no Rio de Janeiro, que foi cancelada.

A influenciadora Gabriela Pugliesi confirmou na quinta-feira, 12, que está com o Covid-19, após a realização de um exame. Ela esteve na Bahia durante o casamento da irmã, realizado no sábado, 7, que tinha convidados com o coronavírus.

O zagueiro Timo Hubers, do Hannover 96, também foi diagnosticado com o novo coronavírus na quarta-feira, 11. O time da segunda divisão do Campeonato Alemão confirmou a informação da contaminação do atleta de 23 anos por meio de suas redes sociais. Ele foi o primeiro caso de jogador infectado no futebol europeu.

O pivô Rudy Gobert usou o Instagram para o seu primeiro pronunciamento após testar positivo para o Covid-19. A temporada da NBA foi suspensa por tempo indeterminado para evitar uma disseminação ainda maior do coronavírus entre os jogadores.

Um breve comunicado divulgado pela diretoria da Juventus anunciou, nesta quarta que o zagueiro Daniele Rugani, de 24 anos, testou positivo para coronavírus. Ele é o segundo caso de jogador infectado com o vírus da doença.

O Arsenal informou na quinta que o técnico da equipe, o espanhol Mikel Arteta, testou positivo para o Covid-19. O treinador já está em isolamento, assim como os jogadores e outros funcionários do clube inglês que tiveram contrato com ele e já foram localizados.