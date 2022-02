Mortes por covid-19 caem no Estado de SP pela 1ª vez em 2022

SÃO PAULO – As mortes por covid-19 caíram no Estado de São Paulo pela 1ª vez em 2022, divulgou nesta quarta-feira, 23, o governo paulista. A média móvel de óbitos diários, que ainda segue superior à apresentada em janeiro, foi de 272 para 242 entre a última semana (de 13 a 19 de janeiro) e a que a antecedeu (dos dias 6 a 12 do mesmo mês). A queda registrada foi de 11,1%.

Leia Também Estado de SP vê queda de internações por covid após explosão da Ômicron

Recentemente, o Estado voltou a ter menos de 50% de ocupação das enfermarias voltadas ao tratamento da covid-19, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 21, pelo governo. A porcentagem caiu de 58% para 47%, enquanto a ocupação de UTIs caiu de 68% para 58% nos últimos sete dias. A queda ocorre após um pico causado pela variante Ômicron em dezembro e janeiro.

"O avanço da vacinação foi o grande responsável por evitar que a variante Ômicron causasse uma mortalidade em grande escala em São Paulo", disse o governador João Doria (PSDB). "É importante, porém, alertar que, quem ainda não tomou a sua dose de reforço, faça isso", acrescentou.

Atualmente, 91,85% da população de São Paulo, ou 37,8 milhões de habitantes, receberam ao menos a 1ª dose da vacina contra covid. Ao mesmo tempo, 81,73% do total, o equivalente a 41,3 milhões de indivíduos, estão com o esquema inicial completo (ou seja, receberam duas doses ou dose única). Menos da metade dessas pessoas, 19,9 milhões, receberam a 3ª aplicação.

No caso da vacinação infantil, 2,8 milhões de crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas com a 1ª dose, ou cerca de 65,3% desse público. Há uma semana, o índice estava em 50%, o que fez o governo iniciar no último sábado, 19, a "Semana E", criada para fazer busca ativa de crianças em escolas e, com isso, tentar aumentar a cobertura vacinal. A ação se estende até a próxima sexta-feira, 25.

Como mostrou o Estadão, a desinformação e o estoque baixo têm travado a imunização de crianças no Brasil. O governo de São Paulo procura, em meio a isso, aumentar a cobertura vacinal desse público e, além disso, o engajamento dos adolescentes que estão nas escolas e que não completaram o esquema vacinal.

O governo de São Paulo confirmou ainda que prevê iniciar no dia 4 de abril a aplicação da 4ª dose da vacina contra a covid-19 em idosos sem comorbidades no Estado. Segundo o médico João Gabbardo, coordenador-executivo do comitê científico que assessora a gestão paulista, objetivo é começar com a imunização do público com mais de 90 anos e ir reduzindo, de forma sucessiva, as faixas etárias que receberão as vacinas, até chegar ao grupo de 60 anos.

O Ministério da Saúde recomenda a administração desse novo reforço apenas em pessoas com comorbidades com 12 anos ou mais. Ainda assim, o Mato Grosso do Sul já começou a vacinar idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde com a 4ª dose da vacina. Ao menos outros quatro governos admitem estudar a medida: além de São Paulo, os Estados do Espírito Santo, do Acre e do Ceará. No interior paulista, Botucatu já tem aplicado a 4ª dose no grupo mais velho. Não há consenso científico sobre a necessidade de adotar a medida.